Москва, 3 мая, 2024, 12:54 — ИА Регнум. В главном параде на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, пролетят две авиагруппы. Об этом 3 мая сообщил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил.

AP Photo/Alexander Zemlianichenko/ТАСС

«В главном военном параде на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек и 70 единиц техники», — сказал он.

Глава Минобороны отметил, что в состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ.

Также по Красной площади пройдут участники специальной военной операции, юнармейцы, женщины-военнослужащие, казаки и сводный военный оркестр.

Завершится парад пролётом авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи», добавил Шойгу. Генеральная репетиция пройдёт 5 мая.

Кроме того, как отметил министр, в 314 населённых пунктах организуют торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов. Всего в праздновании задействуют около 150 тыс. человек и 2,5 тыс. образцов вооружения и военной техники.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая на Тверскую улицу в Москве для участия в репетиции парада Победы прибыла военная техника, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные системы С-400, а также БТР «Бумеранг» и семейство бронеавтомобилей «Ахмат» от «Ремдизеля».

В России 1 мая стартовала акция «Стена Памяти», в рамках которой на базе различных учреждений открываются специальные стенды. К ним может прийти любой желающий и прикрепить портрет своего Героя.