В четверг, 2 мая, в 40 регионах России активисты «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтёрской роты» провели акцию «Одесса, Помним». Участниками стали более 4 тысяч человек.

Сергей Булкин/ТАСС

Сергей Булкин/ТАСС

Акция приурочена к десятой годовщине трагедии в Одесском доме профсоюзов, где погибли 48 человек.

В Москве около полутора тысяч человек пришли к зданию посольства Украины в Леонтьевском переулке с портретами погибших. У забора они поминальными свечами выложили слово «Помним».

Сергей Булкин/ТАСС

Сергей Булкин/ТАСС

Сергей Булкин/ТАСС

В Санкт-Петербурге активисты прошли с плакатами от улицы Одесской до здания генконсульства Украины.

События 2 мая 2014 года стали кровавой развязкой в длившемся несколько месяцев противостоянии в Одессе. В нём с одной стороны участвовали одесситы — сторонники «Русской весны», антифашисты, активисты антимайдана, а с другой стороны — ультранационалисты из так называемой самообороны Майдана, зачастую не имеющие к городу никакого отношения, в том числе боевики «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в России).

Sergei Poliakov/ИТАР-ТАСС/АР

Местом постоянных митингов противников Майдана, где собирались подписи за федерализацию Украины, стала площадь Куликово Поле, на которой расположен Дом профсоюзов Одессы.

Боровский Андрей/ITAR-TASS

Боровский Андрей/ITAR-TASS

Днём в районе Греческой площади начались потасовки между активистами антимайдана с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также радикалами евромайдана — с другой. Горожане укрылись от нападавших в Доме профсоюзов, но здание окружили и подожгли.

Боровский Андрей/ITAR-TASS

Боровский Андрей/ITAR-TASS

В результате 48 человек сгорели заживо, отравились угарным газом или погибли от увечий. Люди пытались выпрыгивать из охваченного пламенем здания — или разбивались, или попадали в руки боевиков.

По неофициальным данным, счёт жертв может идти на сотни. Кроме того, более 240 человек пострадали.