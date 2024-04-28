В Пекине открылся международный автосалон Auto China 2024. Первым официальным днём его работы стало 25 апреля.

Артем Иванов/ТАСС
Концептуальный электрокар JAC De-Fine

Гостям представили более сотни новых моделей машин из Китая, Великобритании, Германии, Франции, Соединённых Штатов Америки, Южной Кореи и Японии.

Свои стенды на выставке представили китайские бренды BYD, Changan, Cherry, Geely, Omoda, Haval и JAC. Автомобили именно этих марок скоро должны появиться в России.

Артем Иванов/ТАСС
Электромобиль Xiaomi Su7
Артем Иванов/ТАСС
Внедорожник M-Hero 917
Артем Иванов/ТАСС
Летающий автомобиль Xpeng Aeroht
Артем Иванов/ТАСС
Битопливный (бензин/жидкий водород) кроссовер BMW iX5 Hydrogen
Ng Han Guan/AP/TASS
Генеральный директор Geely Auto Group Джерри Ган представляет новый флагманский прототип внедорожника с искусственным Galaxy Starship
Артем Иванов/ТАСС
Автомобиль Mercedes-Benz E300 Exclusive sport
Артем Иванов/ТАСС
Автомобиль Mercedes-AMG

Chery на площадке международного автосалона презентовала новый Tiggo 8, который планирует привезти в РФ уже в 2025 году. Вместе с ней компания продемонстрировала Tiggo 9 в новом дизайне. Эта модель должна появиться в России в четвёртом квартале 2024 года.

Бренд Haval показал новый автомобиль Н9. Начало его продаж в РФ запланировано до конца этого года.

Tatan Syuflana/AP/TASS
Автомобиль Haval H9
Артем Иванов/ТАСС
Cпортивный автомобиль Lotus Emira
Tatan Syuflana/AP/TASS
Концепт-кар MG

Марка JAC продемонстрировала гибридный кроссовер. Такой же автомобиль, только с двигателем, который работает на бензине, скоро встанет на конвейер завода в Москве под названием «Москвич 8».

Значительную часть выставки организаторы отвели под автомобили на чистых источниках энергии. Посетителям также показали концепт-кары — прототипы будущих автомобилей. Таких на выставке было более 40 моделей.

Артем Иванов/ТАСС
Электрический суперкар Lotus Evija X
Артем Иванов/ТАСС
Автомобиль Honda GT
Артем Иванов/ТАСС
Автомобиль Mini cooper

Что касается западных производителей, на автосалоне в Пекине стенды с новинками организовали BMW, Ford, General Motors, Mercedes-Benz и Tesla. Вместе с ними в выставке участвуют японские Toyota и Honda.

Мотор-шоу будет работать до 4 мая. Пекинский международный автосалон Auto China в 2024 году проходит уже в 18-й раз.