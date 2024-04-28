В Пекине открылся международный автосалон Auto China 2024. Первым официальным днём его работы стало 25 апреля.

Артем Иванов/ТАСС Концептуальный электрокар JAC De-Fine

Гостям представили более сотни новых моделей машин из Китая, Великобритании, Германии, Франции, Соединённых Штатов Америки, Южной Кореи и Японии.

Свои стенды на выставке представили китайские бренды BYD, Changan, Cherry, Geely, Omoda, Haval и JAC. Автомобили именно этих марок скоро должны появиться в России.

Артем Иванов/ТАСС Электромобиль Xiaomi Su7

Артем Иванов/ТАСС Внедорожник M-Hero 917

Артем Иванов/ТАСС Летающий автомобиль Xpeng Aeroht

Артем Иванов/ТАСС Битопливный (бензин/жидкий водород) кроссовер BMW iX5 Hydrogen

Ng Han Guan/AP/TASS Генеральный директор Geely Auto Group Джерри Ган представляет новый флагманский прототип внедорожника с искусственным Galaxy Starship

Артем Иванов/ТАСС Автомобиль Mercedes-Benz E300 Exclusive sport

Артем Иванов/ТАСС Автомобиль Mercedes-AMG

Chery на площадке международного автосалона презентовала новый Tiggo 8, который планирует привезти в РФ уже в 2025 году. Вместе с ней компания продемонстрировала Tiggo 9 в новом дизайне. Эта модель должна появиться в России в четвёртом квартале 2024 года.

Бренд Haval показал новый автомобиль Н9. Начало его продаж в РФ запланировано до конца этого года.

Tatan Syuflana/AP/TASS Автомобиль Haval H9

Артем Иванов/ТАСС Cпортивный автомобиль Lotus Emira

Tatan Syuflana/AP/TASS Концепт-кар MG

Марка JAC продемонстрировала гибридный кроссовер. Такой же автомобиль, только с двигателем, который работает на бензине, скоро встанет на конвейер завода в Москве под названием «Москвич 8».

Значительную часть выставки организаторы отвели под автомобили на чистых источниках энергии. Посетителям также показали концепт-кары — прототипы будущих автомобилей. Таких на выставке было более 40 моделей.

Артем Иванов/ТАСС Электрический суперкар Lotus Evija X

Артем Иванов/ТАСС Автомобиль Honda GT

Артем Иванов/ТАСС Автомобиль Mini cooper

Что касается западных производителей, на автосалоне в Пекине стенды с новинками организовали BMW, Ford, General Motors, Mercedes-Benz и Tesla. Вместе с ними в выставке участвуют японские Toyota и Honda.

Мотор-шоу будет работать до 4 мая. Пекинский международный автосалон Auto China в 2024 году проходит уже в 18-й раз.