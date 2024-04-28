Автосалон Auto China 2024 в Пекине
Автопроизводители представили новые модели на выставке Auto China 2024 в Пекине
В Пекине открылся международный автосалон Auto China 2024. Первым официальным днём его работы стало 25 апреля.
Гостям представили более сотни новых моделей машин из Китая, Великобритании, Германии, Франции, Соединённых Штатов Америки, Южной Кореи и Японии.
Свои стенды на выставке представили китайские бренды BYD, Changan, Cherry, Geely, Omoda, Haval и JAC. Автомобили именно этих марок скоро должны появиться в России.
Chery на площадке международного автосалона презентовала новый Tiggo 8, который планирует привезти в РФ уже в 2025 году. Вместе с ней компания продемонстрировала Tiggo 9 в новом дизайне. Эта модель должна появиться в России в четвёртом квартале 2024 года.
Бренд Haval показал новый автомобиль Н9. Начало его продаж в РФ запланировано до конца этого года.
Марка JAC продемонстрировала гибридный кроссовер. Такой же автомобиль, только с двигателем, который работает на бензине, скоро встанет на конвейер завода в Москве под названием «Москвич 8».
Значительную часть выставки организаторы отвели под автомобили на чистых источниках энергии. Посетителям также показали концепт-кары — прототипы будущих автомобилей. Таких на выставке было более 40 моделей.
Что касается западных производителей, на автосалоне в Пекине стенды с новинками организовали BMW, Ford, General Motors, Mercedes-Benz и Tesla. Вместе с ними в выставке участвуют японские Toyota и Honda.
Мотор-шоу будет работать до 4 мая. Пекинский международный автосалон Auto China в 2024 году проходит уже в 18-й раз.