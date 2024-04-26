В среду, 1 мая, в Парке Победы в Москве откроется выставка трофейного оружия из зоны СВО. Минобороны представит захваченную военную технику.

Сергей Булкин/ТАСС

Сергей Булкин/ТАСС Танк Т-64БВ

Будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран: США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.

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«Гости мероприятия смогут ознакомиться с танком Leopard-2 и боевой машиной пехоты Marder немецкого производства, американской БМП Bradley, шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной АМХ-10RC и многими другими экспонатами», — отметили в Минобороны.

Сергей Булкин/ТАСС Шведская БМП CV90

Сергей Булкин/ТАСС БМП М2 Bradley

Сергей Булкин/ТАСС Украинская бронемашина «Азовец»

Помимо этого, на выставке будут представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских неонацистов.

Алексей Филиппов/РИА Новости На первом плане американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости HMMWV

Алексей Филиппов/РИА Новости

Сергей Булкин/ТАСС Украинский бронеавтомобиль «Козак-2»

Алексей Филиппов/РИА Новости Британский бронеавтомобиль Husky

Образцы трофейной техники будут выставлены на площади перед музеем Победы и разделены на несколько тематических зон. Они будут сопровождаться информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах ее захвата российскими военнослужащими.

Продлится выставка месяц.