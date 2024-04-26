Трофеи с Запада. В Москве пройдёт выставка захваченной в ходе СВО техники
В среду, 1 мая, в Парке Победы в Москве откроется выставка трофейного оружия из зоны СВО. Минобороны представит захваченную военную технику.
Будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран: США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.
«Гости мероприятия смогут ознакомиться с танком Leopard-2 и боевой машиной пехоты Marder немецкого производства, американской БМП Bradley, шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной АМХ-10RC и многими другими экспонатами», — отметили в Минобороны.
Помимо этого, на выставке будут представлены образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическая литература, снаряжение украинских неонацистов.
Образцы трофейной техники будут выставлены на площади перед музеем Победы и разделены на несколько тематических зон. Они будут сопровождаться информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах ее захвата российскими военнослужащими.
Продлится выставка месяц.