На столичные улицы 21 апреля выехали автомобили с историей — «чайки», «москвичи», «Волги» с оленем на капоте, изысканные Jaguar, Porsche, Rolls-Royce и другие представители автомобильной истории прошлого. Все они — участники ретроралли «Столица».

Сергей Булкин/ТАСС

Владельцы собрались из самых разных сфер и областей, но всех объединила большая любовь к классическим автомобилям.

Сергей Булкин/ТАСС

РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Сергей Булкин/ТАСС

Сергей Булкин/ТАСС

РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Многие до участия в ралли уже долгое время занимались восстановлением и будто ждали момента, когда ретро наберёт популярность и приобретёт массовые масштабы. Но каждый неизменно признавался в том, что такие автомобили — настроение, собственное и окружающих.

РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Сергей Булкин/ТАСС

РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

«Это выдающееся событие для всех любителей, историков, коллекционеров, для всех, кто «с бензином в крови» и относится к автомобилям с трепетом и уважением», — поделился председатель комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации Андрей Паньковский.

Перед участниками поставили две задачи: проехать по определённому маршруту и получить при этом удовольствие. Однако чёткого пути не существует, есть лишь подсказки, формирующие маршрут следования. Старт 80 экипажей ретроралли — от западного крыла «Новой Третьяковки», финиш — в Нескучном саду.