В Грузии продолжаются масштабные акции протеста. Тысячи людей вышли к парламенту страны еще 15 апреля, выступая против принятия законопроекта об иноагентах.

Sputnik/РИА Новости

По мнению митингующих, законопроект «О прозрачности иностранного влияния» буквально скопирован с российского закона.

Грузинский парламент уже выносил документ на рассмотрение в прошлом году, но после массовых демонстраций от его принятия отказались. Теперь же документ одобрен в первом чтении. За принятие проголосовали 83 депутата.

Михаил Егиков/ТАСС

Михаил Егиков/ТАСС

Sputnik/РИА Новости

Михаил Егиков/ТАСС

Михаил Егиков/ТАСС

Противники нового закона утром 15 апреля перекрыли проспект Руставели около здания местного парламента. Митингующие размахивали флагами ЕС и Грузии, скандируя: «Нет российскому закону».

По данным МВД Грузии, были задержаны два человека с холодным оружием.

Sputnik/РИА Новости

Sputnik/РИА Новости

Sputnik/РИА Новости

Sputnik/РИА Новости

Sputnik/РИА Новости

Михаил Егиков/ТАСС

Вместе с протестующими против законопроекта выступила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Демонстрация гражданского общества в Тбилиси против «российского закона». «Спецназ» с водомётами и газовыми пушками готов перейти к действиям против мирного населения, защищающего своё европейское будущее. Проходят задержания. Грузия не смирится с ресоветизацией!» — написала она в соцсети X.