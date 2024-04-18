Вместе с президентом. В Грузии — акции протеста против закона об иноагентах
В Грузии продолжаются масштабные акции протеста. Тысячи людей вышли к парламенту страны еще 15 апреля, выступая против принятия законопроекта об иноагентах.
По мнению митингующих, законопроект «О прозрачности иностранного влияния» буквально скопирован с российского закона.
Грузинский парламент уже выносил документ на рассмотрение в прошлом году, но после массовых демонстраций от его принятия отказались. Теперь же документ одобрен в первом чтении. За принятие проголосовали 83 депутата.
Противники нового закона утром 15 апреля перекрыли проспект Руставели около здания местного парламента. Митингующие размахивали флагами ЕС и Грузии, скандируя: «Нет российскому закону».
По данным МВД Грузии, были задержаны два человека с холодным оружием.
Вместе с протестующими против законопроекта выступила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Демонстрация гражданского общества в Тбилиси против «российского закона». «Спецназ» с водомётами и газовыми пушками готов перейти к действиям против мирного населения, защищающего своё европейское будущее. Проходят задержания. Грузия не смирится с ресоветизацией!» — написала она в соцсети X.