Быстрее, выше, мощнее. В Грозном прошёл фестиваль гонок дронов
На минувших выходных, 13–14 апреля, в Грозном состоялся Всероссийский фестиваль гонок дронов. В соревнованиях приняли участие 64 спортсмена из 23 региона страны.
В личных зачётах победили Сергей Лаврентьев, Москва (75-й класс дронов), Кирилл Лобань из Белгородской области (200-й класс дронов) и Платон Черемных, Москва (330-й класс дронов).
В командном зачёте победили «Грозные» — команда из Москвы.
В России с участием дружественных стран следует создать Международную спортивную федерацию гонок дронов, заявил президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев. Создание международной федерации даст импульс развитию этого вида спорта, отметил он.
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«Учитывая политическую обстановку, Федерация гонок дронов России считает необходимым создать международную федерацию с участием представителей дружественных стран.
Это не только даст импульс развитию этого вида спорта в стране, но и позволит присваивать нашим гонщикам спортивное звание «мастер спорта России международного класса» по итогам проведения чемпионата, Кубка и первенства мира», — сказал Галаев.
Как передавало ИА Регнум, ранее правительство России анонсировало запуск пилотного проекта по подготовке специалистов в сфере разработки и производства беспилотников. Предполагается создать систему непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников, а также эксплуатации летательных аппаратов весом до 30 кг. Пилотный проект продлится до конца 2029 года.