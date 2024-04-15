На минувших выходных, 13–14 апреля, в Грозном состоялся Всероссийский фестиваль гонок дронов. В соревнованиях приняли участие 64 спортсмена из 23 региона страны.

Елена Афонина/ТАСС

В личных зачётах победили Сергей Лаврентьев, Москва (75-й класс дронов), Кирилл Лобань из Белгородской области (200-й класс дронов) и Платон Черемных, Москва (330-й класс дронов).

В командном зачёте победили «Грозные» — команда из Москвы.

Елена Афонина/ТАСС

Елена Афонина/ТАСС

Елена Афонина/ТАСС

В России с участием дружественных стран следует создать Международную спортивную федерацию гонок дронов, заявил президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев. Создание международной федерации даст импульс развитию этого вида спорта, отметил он.

Елена Афонина/ТАСС

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Елена Афонина/ТАСС

Елена Афонина/ТАСС

Елена Афонина/ТАСС

«Учитывая политическую обстановку, Федерация гонок дронов России считает необходимым создать международную федерацию с участием представителей дружественных стран.

Это не только даст импульс развитию этого вида спорта в стране, но и позволит присваивать нашим гонщикам спортивное звание «мастер спорта России международного класса» по итогам проведения чемпионата, Кубка и первенства мира», — сказал Галаев.

Как передавало ИА Регнум, ранее правительство России анонсировало запуск пилотного проекта по подготовке специалистов в сфере разработки и производства беспилотников. Предполагается создать систему непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников, а также эксплуатации летательных аппаратов весом до 30 кг. Пилотный проект продлится до конца 2029 года.