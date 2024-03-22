Москва, 22 марта, 2024, 10:25 — ИА Регнум. С 1 апреля в России запустят пилотный проект по подготовке специалистов в сфере разработки и производства беспилотников, сообщили 22 марта в пресс-службе правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Цель пилотного проекта — создать систему непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников, а также эксплуатации летательных аппаратов весом до 30 кг», — сообщил кабмин.

Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, пилотный проект продлится до конца 2029 года. В рамках него планируется разработать учебные программы в области беспилотных систем, а также протестировать механизмы обучения и аттестации слушателей. Соавторами новых программ станут эксперты ассоциации предприятий индустрии БАС «Аэронекст» и сотрудники АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». По окончании обучения слушателей ожидают квалификационные экзамены в Российском университете транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года стало известно, что более одной тысячи россиян в зоне специальной военной операции прошли обучение по пилотированию беспилотников типа FPV в рамках добровольческого проекта «Архангел». Проект объединил инженеров и разработчиков, занимающихся созданием дронов и других полезных изделий.

Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Предполагается её использование на перспективу до 2035 года.

Президент России Владимир Путин пообещал поддержку разработчикам беспилотников. Он заявил, что этой задаче в военной промышленности уделяют огромное внимание.