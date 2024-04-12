Страшный рекорд. Вода в Урале поднялась до крайне опасного уровня
В пятницу, 12 апреля, в МЧС России сообщили, что вода в реке Урал в районе Оренбурга поднялась до рекордной отметки, более чем на два метра превышающей опасный уровень.
Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что в городе звучит сирена, из-за крайне опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация граждан.
Самая серьёзная угроза — в ЖК «Гранд-парк», посёлках имени Куйбышева и Солнечном, 23-м и 24-м микрорайонах города, на Уральской и Донгузской улицах, в районах Авиагородок и Овчиный городок.
11 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил президенту Владимиру Путину, что паводковая ситуация в регионе достигла пика, при этом в ранее затопленном Орске она уже стабилизировалась.
По самым предварительным оценкам, ущерб от паводка в регионе превысит 40 миллиардов рублей.