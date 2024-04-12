В пятницу, 12 апреля, в МЧС России сообщили, что вода в реке Урал в районе Оренбурга поднялась до рекордной отметки, более чем на два метра превышающей опасный уровень.

Егор Алеев/ТАСС

Егор Алеев/ТАСС

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что в городе звучит сирена, из-за крайне опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация граждан.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Максим Богодвид/РИА Новости

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Самая серьёзная угроза — в ЖК «Гранд-парк», посёлках имени Куйбышева и Солнечном, 23-м и 24-м микрорайонах города, на Уральской и Донгузской улицах, в районах Авиагородок и Овчиный городок.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Владимир Астапкович/РИА Новости

11 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил президенту Владимиру Путину, что паводковая ситуация в регионе достигла пика, при этом в ранее затопленном Орске она уже стабилизировалась.

Егор Алеев/ТАСС

Владимир Астапкович/РИА Новости

По самым предварительным оценкам, ущерб от паводка в регионе превысит 40 миллиардов рублей.