С третьей попытки. Ракета «Ангара» стартовала с космодрома Восточный
В четверг, 11 апреля, ракета «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный.
Изначально старт планировался на 9 апреля, но был отменён за две минуты до пуска — из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.
Вторая попытка была назначена на 10 апреля, но старт снова отменили — из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя.
Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заверил, что оба инцидента не потребовали демонтажа ракеты.
«Ангара-А5» уже совершала испытательные полёты. Нынешний пуск стал четвёртым для этой ракеты, но все предыдущие происходили с космодрома Плесецк. На Восточном недавно достроили стартовый комплекс ракет серии «Ангара».
Получается, сейчас испытываются и ракета, и космодром. На ракете установлен новый разгонный блок «Орион» — развитие разгонного блока «Персей», который потерпел крушение при предыдущем пуске «Ангары».
В ракете используются исключительно российские компоненты.
«Ангара-А5» не единственная российская ракета тяжёлого класса. Есть ещё «Протон», который можно запускать с космодрома Байконур. До этого с Восточного осуществлялись только пуски ракет серии «Союз-2».