В четверг, 11 апреля, ракета «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Изначально старт планировался на 9 апреля, но был отменён за две минуты до пуска — из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.

Вторая попытка была назначена на 10 апреля, но старт снова отменили — из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заверил, что оба инцидента не потребовали демонтажа ракеты.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Сергей Бобылев/РИА Новости

Сергей Савостьянов/ТАСС Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов

«Ангара-А5» уже совершала испытательные полёты. Нынешний пуск стал четвёртым для этой ракеты, но все предыдущие происходили с космодрома Плесецк. На Восточном недавно достроили стартовый комплекс ракет серии «Ангара».

Получается, сейчас испытываются и ракета, и космодром. На ракете установлен новый разгонный блок «Орион» — развитие разгонного блока «Персей», который потерпел крушение при предыдущем пуске «Ангары».

Сергей Савостьянов/ТАСС

Сергей Савостьянов/ТАСС

Сергей Бобылев/РИА Новости

Сергей Савостьянов/ТАСС

Сергей Бобылев/РИА Новости

Сергей Бобылев/РИА Новости

Сергей Савостьянов/ТАСС

Сергей Савостьянов/ТАСС

В ракете используются исключительно российские компоненты.

«Ангара-А5» не единственная российская ракета тяжёлого класса. Есть ещё «Протон», который можно запускать с космодрома Байконур. До этого с Восточного осуществлялись только пуски ракет серии «Союз-2».