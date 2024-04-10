Символ духовного роста и возрождения. В России празднуют Ураза-байрам
10 апреля 2024
10 апреля мусульмане празднуют Ураза-байрам — важный день в исламе, означающий окончание строгого поста.
Александр Река/ТАСС
ЛНР. Раздача плова после торжественного намаза
Это один из главных мусульманских праздников. Отмечали его ещё во времена пророка Мухаммеда.
Александр Река/ТАСС
ЛНР
Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия. Москва
Сергей Мальгавко/ТАСС
Республика Крым
Сергей Булкин/ТАСС
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин
Сергей Булкин/ТАСС
Сергей Мальгавко/ТАСС
Республика Крым
Александр Река/ТАСС
ЛНР. Приготовление плова во время торжественного намаза
Елена Афонина/ТАСС
Чеченская Республика. Грозный
Сергей Мальгавко/ТАСС
Республика Крым
Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия. Москва
Празднования начались в ночь с 9 на 10 апреля — в первый день новолуния. Мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан. Ограничения снимаются после утренней молитвы в день Ураза-байрама, считающегося символом духовного роста и возрождения.
Праздничные богослужения прошли утром в среду во всех мечетях России.