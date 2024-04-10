10 апреля мусульмане празднуют Ураза-байрам — важный день в исламе, означающий окончание строгого поста.

Александр Река/ТАСС ЛНР. Раздача плова после торжественного намаза

Это один из главных мусульманских праздников. Отмечали его ещё во времена пророка Мухаммеда.

Александр Река/ТАСС ЛНР

Валерий Шарифулин/ТАСС Россия. Москва

Сергей Мальгавко/ТАСС Республика Крым

Сергей Булкин/ТАСС Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин

Сергей Булкин/ТАСС

Сергей Мальгавко/ТАСС Республика Крым

Александр Река/ТАСС ЛНР. Приготовление плова во время торжественного намаза

Елена Афонина/ТАСС Чеченская Республика. Грозный

Сергей Мальгавко/ТАСС Республика Крым

Валерий Шарифулин/ТАСС Россия. Москва

Празднования начались в ночь с 9 на 10 апреля — в первый день новолуния. Мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан. Ограничения снимаются после утренней молитвы в день Ураза-байрама, считающегося символом духовного роста и возрождения.

Праздничные богослужения прошли утром в среду во всех мечетях России.