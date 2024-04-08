Внезапный манёвр. Израиль вывел войска с юга сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на воскресенье отвела все армейские подразделения с юга сектора Газы. Речь о 98-й дивизии, которая в последние четыре месяца проводила военную операцию в Хан-Юнисе.
Сейчас на месте остались только одна израильская 162-я дивизия и бригада «НАХАЛЬ», обеспечивающие безопасность коридоров между югом Израиля и побережьем Газы.
В ЦАХАЛ заявили, что манёвр с выводом войск не связан с политическим давлением на Израиль, в том числе со стороны американского лидера Джо Байдена. Военные отметили, что «основная активность в Хан-Юнисе исчерпана».
По их данным, самыми эффективными остаются точечные рейды после получения разведданных, а ЦАХАЛ будет возвращаться в Хан-Юнис только «по мере необходимости». Также продолжатся операции в других районах, в том числе в Рафахе.
Вместе с тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что именно израильская рейд на Рафах необходим для окончательного уничтожения ХАМАС.
Однако представители стран Запада выражали опасения по поводу «неприемлемых» жертв среди гражданских, к которым может привести исполнение плана.