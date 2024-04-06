Жители и гости Москвы 6 апреля отметили 125-летие Московского трамвая. Праздничные мероприятия посетили более 200 тыс. человек.

Сергей Карпухин/ТАСС

В честь значимой даты состоялся торжественный парад трамваев на Лесной улице, а на площади Тверская Застава организовали выставку ретроавтомобилей, грузовиков и автобусов. Гостей праздника угощали тульскими и имбирными пряниками с логотипами столичного трамвая, горячими чаем и кашей.

Сергей Карпухин/ТАСС

«Ещё раз поздравляю с праздником всех москвичей! Впервые парад прошёл на старейшей в Москве линии электрического трамвая. Видим большой интерес к истории транспорта и города», — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

Он также напомнил, что торжественный запуск движения трамваев в Москве состоялся 6 апреля 1899 года, а уже на следующий день новым видом транспорта начали пользоваться первые пассажиры. Спустя 125 лет исторические вагоны вновь проехали по улицам города.

Сергей Карпухин/ТАСС

В праздничном концерте приняли участие артисты проекта «Музыка в метро», Академический хор Московского метро и группа «Мираж». Праздник в районе Белорусского вокзала продолжался с 11:00 до 16:00.

Сергей Карпухин/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь ранее напоминал, что ещё десять лет назад по столице курсировали вагоны прошлого поколения с высоким полом и входом в первую дверь через турникет. Часто они ехали в одном потоке с автомобилями и задерживались из-за ДТП, но уже сегодня Москва начала задавать тренды развития трамвайной сети и инфраструктуры для всей страны.

Сергей Карпухин/ТАСС

С 2017 года в столицу поставили более 500 современных трамваев российского производства, обновив парк на 95%. К 2030 году столичные власти запланировали закупку 200 вагонов последнего поколения. В будни жители столицы ежедневно совершают в среднем свыше 600 тыс. поездок на трамвае, добавил мэр города.