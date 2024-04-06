Москва, 6 апреля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Московскому трамваю исполнилось 125 лет. Этот вид транспорта торжественно запустили в столице 6 апреля 1899 года, а уже на следующий день им стали пользоваться первые пассажиры. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в Telegram-канале.

БАРАНОВ ВЛАДИМИР/GLOBALLOOKPRESS

«В честь юбилея сегодня на Лесной улице парадной колонной проедут трамваи разных поколений, а на площади Тверская Застава пройдёт выставка исторических вагонов и автомобилей», — сообщил мэр.

Собянин напомнил, что ещё десять лет назад по столице курсировали вагоны прошлого поколения с высоким полом и входом в первую дверь через турникет. Часто они ехали в одном потоке с автомобилями и задерживались из-за ДТП.

«Сегодня же Москва задаёт тренды развития трамвайной сети и инфраструктуры для всей страны», ― подчеркнул мэр.

Он отметил, что с 2017 года в город поставили больше 500 самых современных трамваев, произведённых в России. Сейчас парк обновлён уже на 95%. При этом в планах к 2030 году закупка 200 вагонов последнего поколения. После этого в столице будут ходить только полностью низкопольные трамваи, указал Собянин.

«Продолжаем модернизацию путей, обособляем их от автомобильных дорог, также оборудуем остановки с приподнятыми платформами», ― рассказал мэр.

Он добавил, что ежедневно в будни на трамвае совершают в среднем больше 600 тыс. поездок.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин 19 февраля сообщил, что модернизация и развитие транспортной системы Москвы до 2030 года является наиболее амбициозной программой, которую предстоит реализовать в ближайшие годы.

Мэр отметил, что основой решения транспортной проблемы города стало развитие рельсового транспорта — метро и интеграции железных дорог в городскую инфраструктуру. Одновременно с этим велись работы по расширению дорог, строилась новая дорожная сеть.

Также, по словам Собянина, к 2030 году в московском транспорте внедрят ещё несколько сервисов, основанных на «умных» нейросетях. Он напомнил, что ряд проектов на базе искусственного интеллекта уже действует в московском транспорте. Речь идёт о системах с элементами беспилотного вождения, в том числе трамваев и поездов метро, что повысит безопасность для пассажиров и эффективность работы транспорта, отметил мэр.