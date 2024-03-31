Трое мужчин, готовивших теракты, задержаны в городах Махачкала и Каспийск в Дагестане в ходе контртеррористической операции. Кадры с действиями силовиков показал 31 марта Национальный антитеррористический комитет.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов работали возле дома, где находились террористы, а затем внутри квартиры. На видео показан и обыск, проведённый в жилых комнатах.

Кадр из видео НАК

Кадр из видео НАК

Режим контртеррористической операции действовал в двух районах Дагестана 31 марта с 5:35 до 12:00. Силовики работали в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в городе Каспийске. Местных жителей попросили сохранять бдительность и оказывать помощь правоохранителям.

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Около 7:00 стало известно, что спецназ ФСБ заблокировал террористов в квартирах жилых домов в Махачкале и Каспийске. Жителей прилегающих домов эвакуировали. В Сети появились кадры с автомобилем силовиков, на них также виден дым, идущий из окон одной из квартир в многоэтажном доме.

НАК/ТАСС

Кадр из видео НАК

Позже информцентр НАК сообщил, что результатом операции стало задержание троих бандитов. Среди гражданского населения и правоохранителей никто не пострадал. В местах, где задержали боевиков, обнаружили оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Кадр из видео НАК

Кадр из видео НАК

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в НАК.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в Telegram-канале, что боевиков выявили в республике в рамках усиления безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Кадр из видео НАК

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта в городе Карабулаке в Ингушетии вводили режим КТО в границах четырёх улиц. В ходе операции уничтожили шестерых бандитов. Они безуспешно пытались сбежать от спецназа через окно.