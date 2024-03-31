Махачкала, 31 марта, 2024, 07:06 — ИА Регнум. В Дагестане сотрудники органов безопасности в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий узнали о местонахождении вооружённых лиц, причастных к террористической деятельности. Спецназ ФСБ заблокировал террористов в квартирах в жилых кварталах в Махачкале и Каспийске, сообщил 31 марта информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве уточнили, что боевиков в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска заблокировал спецназ ФСБ. Для обеспечения безопасности населения в районе обнаружения террористов начальник управления ФСБ ввёл режим контртеррористической операции (КТО).

В целях безопасности жителей прилегающих домов эвакуировали. Работу силовиков координирует оперативный штаб НАК.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 31 марта в Дагестане ввели режим контртеррористической операции. Силовики с 05:35 мск работали в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске. До особого распоряжения на данных территориях будет действовать ряд спецмер и временных ограничений. Население призвали к бдительности и поддержке правоохранителей.

В городе Карабулаке в Ингушетии 2 марта вводили режим КТО в границах четырёх улиц. В ходе операции уничтожили шестерых бандитов. Они безуспешно пытались сбежать от спецназа через окно.