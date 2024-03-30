На девятый день после теракта в Красногорске у здания «Крокус Сити Холла» проходят траурные мероприятия. На месте стихийного мемориала у «Крокуса» архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома совершил панихиду.

Известия/Павел Волков

Участие в поминальной службе приняли родственники и близкие погибших в результате теракта, а также представители власти, волонтёры и граждане, пришедшие почтить память жертв трагедии. Жители и гости столичного региона также продолжают нести цветы к стихийному мемориалу.

Владимир Гердо/ТАСС

Известия/Павел Волков

Известия/Павел Волков

Известия/Павел Волков

Как передавало ИА Регнум, пострадавших в теракте помогали спасать сотрудники «Крокуса» и прохожие. В частности, помогала выводить людей из здания 15-летняя школьница Александра Кравченко, проверявшая билеты у зрителей. Сообщалось, что отец девочки с 2014 года отправлял гуманитарную помощь в Донбасс, а мать работает сестрой милосердия.

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14-летний Артём Донсков, подрабатывавший в «Крокусе» гардеробщиком, направлял находившихся в ТРЦ к выходам из здания. 15-летний Ислам Халилов помог покинуть здание более чем сотне посетителей.

30 марта в Москве прошла церемония отпевания добровольца Карена Енгизаряна. В день теракта он оказался на месте трагедии случайно, но сразу бросился помогать пострадавшим, а позднее скончался в больнице от острой лёгочной инфекции, развившейся после отравления угарным газом.

Известия/Павел Волков

Известия/Павел Волков

Владимир Гердо/ТАСС

Известия/Павел Волков

Гражданин Белоруссии Алим Кошеваров работал в «Крокусе» охранником и пытался остановить ворвавшихся в здание террористов, позднее с его помощью более ста человек покинули здание. Кашеваров был госпитализирован в критическом состоянии и скончался в больнице от полученных ранений.

Ранее в Москве и ряде других городов прошли акции в память о жертвах теракта. В сотнях населённых пунктов появились стихийные мемориалы. Рок-группа «Пикник», концерт которой должен был состояться в «Крокусе» в день теракта, 27 марта провела вечер памяти погибших в результате трагедии. Собранные средства были переданы близким погибших и пострадавшим.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. В результате теракта погибли 144 человека, в том числе пятеро детей, ещё 551 человек пострадал.