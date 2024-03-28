Материалы с тегом «Крокус Сити Холл»
В Москве обнаружили схрон оружия террористов, напавших на «Крокус»
В Москве правоохранительные органы обнаружили схрон оружия террористов, напавших на ТРЦ «Крокус Сити Холл». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник. «Был обнаружен схрон, откуда исполнители теракта извлекли оружие», — сказал собеседник издания. По предварительным данным, схрон был...
новость часа
28 марта 2024
В суд поступил иск о защите чести и достоинства после теракта в «Крокусе»
Судья чемпионата и первенства России по танцевальному спорту, который проходил в МВЦ «Крокус Экспо», подала в суд иск о защите чести и достоинства из-за сообщений о том, что детей не выпускали из здания во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба Савёловского районного...
28 марта 2024
Кирби нахамил российским чиновникам из-за заявлений о теракте в «Крокусе»
Представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга нахамил российским официальным лицам, которые допускают, что за терактом в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холле» стоит Украина. По утверждениям Кирби, за терактом в «Крокус Сити Холле» якобы стоит ИГИЛ (террористическая организация, деятельность...
28 марта 2024
В офисе Зеленского связали теракты радикалов с СВО
Между действиями России в рамках специальной военной операции на Украине и терактами, включая нападение на подмосковный ТРЦ «Крокус Сити Холл», якобы есть «прямая связь». Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Чем дольше Россия продолжает атаковать гражданское...
28 марта 2024
США заявили, что передавали России детальную информацию об угрозе теракта
Белый дом утверждает, что США передали России ясную и детальную информацию об угрозе теракта в преддверии нападения на «Крокус Сити Холл». Такую версию изложил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге. По его словам...
28 марта 2024
СК заявил о наличии доказательств связи террористов из «Крокуса» с Украиной
Получены доказательства связи террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Отмечается, что первоначальные результаты расследования полностью подтверждают то, что террористы действовали спланированно...
28 марта 2024
Задержан ещё один подозреваемый в рамках дела о теракте в «Крокусе»
Задержан ещё один подозреваемый, который участвовал в схеме финансирования террористов, напавших на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале. Отмечается, что 28 марта глава СК России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание, на...
новость часа
28 марта 2024
В «Крокусе» пострадал бывший концертный директор «А-Студио»
Во время теракта в «Крокус Сити Холле» бывший концертной директор советской группы «А-Студио» Александр Старых получил травму грудной клетки. Об этом ИА Регнум сообщил источник. По его информации, бывший концертный директор группы приехал в «Крокус» около 19:40 и занял место на 9-м ряду в ВИП-ложе...
28 марта 2024
Второй фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал в суде свой арест
Второй обвиняемый по делу о терористическом акте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Исроил Исломов обжаловал свой арест. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Басманном суде Москвы. Ранее 27 марта Аминчон Исломов обжаловал свой арест, став первым из фигурантов, который это сделал...
28 марта 2024
Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов
Росфинмониторинг внёс четверых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в перечень террористов и экстремистов, следует из данных на сайте ведомства. В список внесены непосредственные исполнители теракта Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни. Как...
28 марта 2024
Путин пока не планирует посещать «Крокус», чтобы не мешать работе штаба
Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать место теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», чтобы не мешать работе оперативного штаба. Об этом 25 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Конечно же, в эти дни осуществление каких-то...
28 марта 2024
Погибшие в «Крокусе» сестры выжили в теракте в Волгодонске в 1999 году
Анна и Татьяна Макарские, погибшие в теракте в «Крокус Сити Холле», 25 лет назад уже прошли через ужас террористической атаки. Тогда рядом с домом № 35 по Октябрьскому шоссе в Волгодонске прогремел мощный взрыв — на воздух взлетел грузовик ГАЗ-53, груженный взрывчаткой. 19 человек погибли, 89...
28 марта 2024
Президент ЮАР выразил Путину соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»
Президент ЮАР Сирил Рамафоса в телефонном разговоре 28 марта выразил президенту России Владимиру Путину глубокие соболезнования и чувства солидарности в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба Кремля 28 марта. «Президент ЮАР выразил глубокие соболезнования и...
28 марта 2024
Четверо исполнителей теракта в «Крокусе» не обжаловали свой арест
Ни один из четверых предполагаемых исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» не обжаловал свой арест, сообщили правоохранители 28 марта. Обвиняемые в исполнении теракта были заключены под стражу 24 марта. 27 марта истёк срок, в который они могли обжаловать это решение. «Апелляционные...
28 марта 2024
Пугачёва лишь спустя шесть дней отреагировала на теракт в «Крокусе»
Певица Алла Пугачёва 28 марта впервые прокомментировала теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявив, что скорбь должно быть «в душе», а не в публикациях в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Скорбь должна быть в ДУШЕ, а не в Instagram...
28 марта 2024
МВД усилило меры безопасности на транспорте после теракта в «Крокусе»
В России усилили меры безопасности на транспорте после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин. «Конечно (меры безопасности усилены. — Прим ред.), не на всех объектах. И подразделения органов внутренних дел работают, и...
28 марта 2024
Террористы из «Крокуса» могли быть под действием психотропных веществ
Правоохранители не исключают, что напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы находились под действием психотропных веществ. Об этом 28 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Не исключено, что в момент совершения преступления фигуранты находились под...
новость часа
28 марта 2024
Один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест
Один из обвиняемых по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Аминчон Исломов обжаловал свой арест. Это первая жалоба, поданная обвиняемыми по делу о теракте в отношении меры пресечения, сообщил «РИА Новости» источник в Басманном суде Москвы. «В суд поступила апелляционная жалоба на...
28 марта 2024
Песков: для аргументированных версий по теракту в «Крокусе» нужно время
Для аргументированных версий по теракту в «Крокус Сити Холле» необходимо время. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Следственные действия ведутся, и по мере того, как будет возникать официальная информация, она будет озвучена нашими следственными органами, специальными...
28 марта 2024
Песков заявил, что службы принимали необходимые меры с первых минут теракта
С первых минут после теракта в «Крокус Сити Холле» принимались все меры по спасению людей, президент РФ Владимир Путин не приезжал на место, чтобы не мешать работе. Об этом 28 марта сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «С первых минут этого ужасного теракта всеми...
28 марта 2024