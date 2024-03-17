Россияне по всему миру выстроились в очереди к избирательным участкам
У избирательных участков за рубежом 17 марта, в последний день выборов президента России, наблюдается настоящий ажиотаж. Большинство из них работают всего один день, а не три, как в России.
Российские дипломаты и Центризбирком (ЦИК) сделали всё, чтобы граждане могли воспользоваться своим конституционным правом. Речь идёт в том числе о тех, кто постоянно проживает за рубежом.
Для избирателей, находящихся за пределами страны, открыто 295 избирательных участков в 144 странах мира. За границей участки для голосования, как правило, создаются на территориях посольств, консульских учреждений, центров Россотрудничества и российских воинских частей.
В Китае было открыто шесть участков, а также предусмотрено выездное голосование для строителей, сооружающих атомную станцию в Ляньюньгане на востоке Китая.
Выборы российского президента в Белоруссии идут штатно, открыты шесть избирательных участков. По словам посла РФ в республике Бориса Грызлова, голосование идёт достаточно активно.
Очередь из не менее 350 человек, желающих проголосовать на выборах президента РФ, наблюдалась у консульства РФ в Стамбуле. Генконсул Андрей Буравов отметил, что первые избиратели начали собираться у консульства еще до открытия участка в 08:00 (время совпадает с мск).
В Греции также образовались очереди на выборах президента России. В Афинах перед избирательным участком стоят около 50 человек, в Салониках — около 100, председатель избирательного участка номер 8077 в Афинах.
Посольство в Эстонии показало очередь желающих проголосовать россиян. Российские граждане в Эстонии, несмотря на психологическое давление и плохую погоду, приходят в посольство для участия в голосовании на выборах президента России.
Российские избиратели в Израиле также выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента РФ в посольстве в Тель-Авиве. Отмечалось, что в стране работают три избирательных участка, в том числе в Иерусалиме.
Самая же длинная очередь из россиян, желающих принять участие в голосовании на выборах президента РФ, образовалась в Берлине.
Открылся избирательный участок и в Вашингтоне. Посол России в США Анатолий Антонов проголосовал на этом избирательном участке первым.