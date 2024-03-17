У избирательных участков за рубежом 17 марта, в последний день выборов президента России, наблюдается настоящий ажиотаж. Большинство из них работают всего один день, а не три, как в России.

Российские дипломаты и Центризбирком (ЦИК) сделали всё, чтобы граждане могли воспользоваться своим конституционным правом. Речь идёт в том числе о тех, кто постоянно проживает за рубежом.

Иван Батырев/ТАСС Израиль, Тель-Авив

Для избирателей, находящихся за пределами страны, открыто 295 избирательных участков в 144 странах мира. За границей участки для голосования, как правило, создаются на территориях посольств, консульских учреждений, центров Россотрудничества и российских воинских частей.

ТАСС/Marco Ottico/LaPresse via AP Италия, Милан

РИА Новости/ Анна Раткогло Пекин, Китай

Андрей Широков/ТАСС Израиль, Иерусалим

РИА Новости/Геннадий Мельник Афины, Греция

В Китае было открыто шесть участков, а также предусмотрено выездное голосование для строителей, сооружающих атомную станцию в Ляньюньгане на востоке Китая.

Выборы российского президента в Белоруссии идут штатно, открыты шесть избирательных участков. По словам посла РФ в республике Бориса Грызлова, голосование идёт достаточно активно.

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Очередь из не менее 350 человек, желающих проголосовать на выборах президента РФ, наблюдалась у консульства РФ в Стамбуле. Генконсул Андрей Буравов отметил, что первые избиратели начали собираться у консульства еще до открытия участка в 08:00 (время совпадает с мск).

ТАСС/AP Photo/Mindaugas Kulbis Литва, Вильнюс

РИА Новости/ Анна Раткогло Люди стоят в очереди на избирательный участок в российское посольство в Пекине

ТАСС/Marco Ottico/LaPresse via AP Италия, Милан

ТАСС/AP Photo/Vladimir Voronin/ТАСС Киргизия, Бишкек

В Греции также образовались очереди на выборах президента России. В Афинах перед избирательным участком стоят около 50 человек, в Салониках — около 100, председатель избирательного участка номер 8077 в Афинах.

РИА Новости/Геннадий Мельник Афины, Греция

Виктор Толочко/ Sputnik/РИА Новости Минск, Белоруссия

Посольство в Эстонии показало очередь желающих проголосовать россиян. Российские граждане в Эстонии, несмотря на психологическое давление и плохую погоду, приходят в посольство для участия в голосовании на выборах президента России.

Российские избиратели в Израиле также выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента РФ в посольстве в Тель-Авиве. Отмечалось, что в стране работают три избирательных участка, в том числе в Иерусалиме.

Самая же длинная очередь из россиян, желающих принять участие в голосовании на выборах президента РФ, образовалась в Берлине.

Открылся избирательный участок и в Вашингтоне. Посол России в США Анатолий Антонов проголосовал на этом избирательном участке первым.