Занятия в школах Белгородской области не будут проводиться 18 и 19 марта из-за продолжающихся обстрелов со стороны Украины, решается вопрос о работе дежурных групп в детских садах. Об этом 16 марта сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

С учётом текущей обстановки, добавил он, торговые центры в Белгороде и Белгородском районе не будут работать 17 и 18 марта. Занятия в школах, в том числе дистанционные, отменяются на два дня в восьми приграничных районах и в Белгороде. Такое решение будет рекомендовано и вузам.

Павел Колядин/ТАСС

Украинские войска продолжают атаки на Белгородскую область в дни выборов президента России. Утром 16 марта два человека погибли в Белгороде при обстреле со стороны ВСУ.

Над Белгородом и Белгородским районом около 08:00 сработала система ПВО. Восемь реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир» были сбиты на подлёте к городу, проинформировали в Минобороны.

Павел Колядин/ТАСС

Администрация Белгородской области

Павел Колядин/ТАСС

Один из снарядов попал в движущийся грузовик, его водитель погиб. Грузовой автомобиль врезался в пассажирский автобус, люди в нём не пострадали.

«Ещё одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. К большому горю, женщина погибла на месте. За жизнь её сына борются медики», — сообщил Гладков.

Павел Колядин/ТАСС

Павел Колядин/ТАСС

Павел Колядин/ТАСС

Администрация Белгородской области

Ещё двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Всем пострадавшим оказывают помощь в городской больнице № 2.

В Белгороде из-за обстрелов повреждены 106 квартир в 22 многоквартирных домах. Пострадали также частный дом, гараж, два социальных объекта и два хозяйствующих субъекта, 64 автомобиля.

После обстрелов волонтёры помогли медикам оказать первую помощь пострадавшим, вместе со спасателями приняли участие в ликвидации последствий обстрелов. Добровольцы прибыли в Белгород из Корочи.

«И вновь наши жители доказывают делом, что единство и дух белгородцев не сломить!» — подчеркнул Гладков.

Горожане вышли на улицы, чтобы помочь навести порядок и устранить разрушения. Люди убирали битые стёкла, мусор, помогали строителям перед началом восстановительных работ.