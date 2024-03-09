Вооружённые банды начали крупномасштабное нападение на правительственные здания в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Атакам подверглись полицейское управление, министерство внутренних дел и президентский дворец, есть жертвы. В городе раздаются выстрелы и взрывы.

AP/TASS

AP/TASS

С момента убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году дворец пустует, но остаётся под охраной. Атаки на инфраструктуру начались неделю назад, когда премьер-министр Ариэль Генри был в командировке. Из-за этого он не смог вернуться обратно в страну.

AP/TASS

AP/TASS

AP/TASS

По данным источника телеканала ABC, предварительно известно о ликвидации около дюжины боевиков, но у информации нет официального подтверждения. О жертвах среди правоохранителей или мирного населения не сообщается. Объявлено чрезвычайное положение.

AP/TASS

AP/TASS

Расположенное на Гаити посольство США рекомендовало согражданам следить за новостями транспортных компаний и выехать из страны, когда позволят условия. По данным телеканала Telesur, под контролем банд находится более 80% территории Порт-о-Пренса и часть других регионов.