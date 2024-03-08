Недавнему новобранцу Московского зоопарка панде Катюше показали дивный новый мир — выпустили в большой вольер. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что теперь она будет обитать в открывшемся 8 марта павильоне «Фауна Китая». До этого момента Катюша и её мама Диндин обитали в неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни малышки.

Алексей Майшев/РИА Новости

Артем Геодакян/ТАСС

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3872583" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как только Катюша окрепла и начала активно ходить и играть, зоологи приняли решение выпустить её в большую жизнь. В «Фауне Китая» ей будет безопасно и у неё будет всё самое важное для комфортного времяпрепровождения: деревянные конструкции для лазания и отдыха и небольшой бассейн.

Артем Геодакян/ТАСС

Алексей Майшев/РИА Новости

Алексей Майшев/РИА Новости

Катюша — первая родившаяся в России панда, она появилась на свет в августе 2023 года. Её родителей, Диндин и Жуи, Китай подарил России в 2019 году. Панды являются достоянием КНР, и передача этих животных другой стране становится знаком большого доверия. Имя «Катюша» детёнышу выбирали всем миром: в голосовании приняли участие около 400 тыс. человек.

Артем Геодакян/ТАСС