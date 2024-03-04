В субботу, 2 марта, президент России Владимир Путин объявил открытым Всемирный фестиваль молодёжи.

Мероприятия в рамках фестиваля проходят с 1 по 7 марта. Место проведения — федеральная территория «Сириус» (Сочи).

РИА Новости/ Владимир Астапкович

В фестивале принимают участие около 20 тысяч молодых лидеров, в том числе примерно 10 тысяч иностранных гостей — представители образования, науки, бизнеса, культуры, спорта и других отраслей из 185 стран мира.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

РИА Новости/ Владимир Астапкович

РИА Новости/Евгений Биятов

РИА Новости/Павел Бедняков

РИА Новости/ Владимир Астапкович

Ключевая задача участников — проектирование лучшего будущего нашей планеты, основанного на принципах многополярного и справедливого мира. Также в работе фестиваля примут участие эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества.

©РИА Новости/ Владимир Астапкович

Александр Рюмин/ТАСС

РИА Новости/ Владимир Астапкович

Александр Рюмин/ТАСС

РИА Новости/ Владимир Астапкович

В Олимпийском парке, расположенном на территории «Сириус», открыто пространство «Город молодежи мира». Его центром стала Медальная площадь, на время мероприятия получившая название «Душа России».

Также на площадке ВМФ представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.