Материалы с тегом «Всемирный фестиваль молодежи»
Путин пошутил на встрече с молодёжью, что тоже хотел бы причёску с дредами
Президент России Владимир Путин на встрече 6 марта с участниками Всемирного фестиваля молодёжи пошутил, что тоже хотел бы причёску с дредами, следует из фрагмента, который вошёл в передачу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Во время фотографирования со студентами глава государства...
10 марта 2024
Кириенко подвёл итоги Всемирного фестиваля молодёжи
На Всемирном фестивале молодёжи, который прошёл на федеральной территории «Сириус» в Сочи, были представлены почти все страны мира ― 190 молодёжных делегаций. Об этом 7 марта на пресс-конференции по итогам мероприятия заявил председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВФМ-2024...
7 марта 2024
Опрос показал, какие эмоции вызвал у россиян Всемирный фестиваль молодёжи
Опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что Всемирный фестиваль молодёжи (ВФМ), проходящий в Сириусе, вызвал чувство гордости восьми из десяти россиян. Результаты исследования опубликовали 7 марта на сайте центра. С утверждением: «Проведение...
7 марта 2024
Эксперты назвали главные выводы из проведения Всемирного фестиваля молодёжи
Россия стала страной, в которой у молодёжи есть уникальные возможности для развития, заявила ИА Регнум политолог Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Виктория Карпова. По её словам, это главный вывод, который можно сделать по итогам Всемирного форума молодёжи (ВФМ), к участникам...
7 марта 2024
Кириенко: Всемирный фестиваль молодежи позитивно оценил 91% россиян
Подавляющее большинство россиян положительно оценило проведение Всемирного фестиваля молодежи. Об этом на пресс-конференции по итогам мероприятия заявил председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВФМ-2024 и первый заместитель руководителя администрации президента России...
7 марта 2024
Футболки с цитатами Путина стали самыми популярными сувенирами на ВФМ
Самой популярной сувенирной продукцией на Всемирном фестивале молодёжи стали футболки с изображениями и цитатами президента Владимира Путина, заявил на пресс-конференции 7 марта председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВФМ-2024 и первый заместитель руководителя...
7 марта 2024
Участники Всемирного фестиваля молодёжи получили угрозы с Украины
Участники Всемирного фестиваля молодёжи получали угрозы с Украины. Об этом 7 марта на пресс-конференции по итогам фестиваля в «Сириусе» заявил председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВФМ-2024, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. «Мы...
7 марта 2024
Всемирный фестиваль молодёжи посетили участники с Украины
Всемирный фестиваль молодёжи посетили и участники с Украины, заявил на пресс-конференции 7 марта председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВФМ-2024 и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «У нас 188 стран [участвовали в фестивале]...
7 марта 2024
Путин выступил за увеличение числа женщин на руководящих позициях
Президент России Владимир Путин выступил за увеличение числа женщин на руководящих постах в стране. Об этом глава государства заявил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи 6 марта. «У нас в России женщины занимают заметную роль в жизни страны», — указал глава государства, признав...
новость часа
7 марта 2024
Путин в шутку «усыновил» участника Всемирного фестиваля молодёжи
Президент России Владимир Путин в шутку назвал сыном участника Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) Деписа Ганприла, который приехал на мероприятие из Уганды. Глава государства произнёс эти слова в ходе общения с участниками ВФМ в «Сириусе». Представитель Уганды спросил президента о том, чтобы он...
7 марта 2024
В «Сириусе» состоялась церемония закрытия Всемирного фестиваля молодёжи
Во дворце спорта «Большой» в центре «Сириус» состоялась церемония закрытия Всемирного фестиваля молодёжи. В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе ВФМ в среду, 6 марта. «Как же вам удалось создать этот город молодёжи мира? Как, если такие разные? А...
7 марта 2024
Путин заявил о наличии глубинных национальных интересов у Германии
Германия имеет глубинные национальные интересы, благодаря которым в этой стране рано или поздно появятся политики, стремящиеся к объединению усилий с Россией, заявил 6 марта президент РФ Владимир Путин в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодёжи. Он подчеркнул, что русские и немцы...
новость часа
6 марта 2024
Путин заявил, что Россия не призывает к акциям неповиновения в США
Россия не призывает к акциям неповиновения в США, но выступает за право людей высказывать свою позицию, заявил президент России Владимир Путин 6 марта в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодёжи. «Но свою позицию в демократической стране человек может высказать? Может. Так и нужно...
6 марта 2024
Путин заявил, что в России рады большому числу иностранных участников ВФМ
На Всемирный фестиваль молодёжи (ВМФ) прибыло большое число иностранных участников, что вызывает радость, заявил 6 марта президент России Владимир Путин, прибыв в центр «Сириус», где проходит мероприятие. «Мы очень рады, что приехало такое широкое представительство из почти 190 стран мира, со всех...
6 марта 2024
Путин: участники ВФМ создали настоящий «город молодёжи мира»
Президент России Владимир Путин 6 марта прибыл в центр «Сириус», где обратился к участникам Всемирного фестиваля молодёжи. Он выступил на церемонии закрытия мероприятия. Глава государства отметил, что участники фестиваля фактически создали «город молодёжи мира». «Вам удалось ещё больше, чем мы...
6 марта 2024
На марафоне «Знание. Первые» выступили Греф, Винер и известные актёры
Четвёртый день просветительского марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание» посвятили теме сохранения семьи во имя мира и детей. На марафоне выступили известные государственные деятели, мастера культуры и главы госкорпораций. Среди них председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф...
6 марта 2024
Путин приехал на Всемирный фестиваль молодёжи в «Сириусе»
Президент России Владимир Путин 6 марта приехал в центр «Сириус», где проходит Всемирный фестиваль молодёжи. Глава государства посетил выставку «Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодёжи», на которой в том числе представили макет российского узкофюзеляжного пассажирского самолёта МС-21...
новость часа
6 марта 2024
Количество многодетных семей в России выросло почти на треть за пять лет
За последние пять лет количество многодетных семей в России выросло почти на треть. Об этом 6 марта заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи. «Мы увидели за последние пять лет достаточно...
6 марта 2024
Песков заявил, что Германия сделала много ошибок
В России хорошо относятся к Германии, однако власти этой страны делают много ошибок, заявил 6 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые». Один из участников марафона заявил, что в Германии очень любят русских, поддерживают идею дружбы между...
6 марта 2024
На молодёжной конференции клуба «Валдай» состоялась открытая дискуссия
На молодёжной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» состоялась открытая дискуссия «Валдай-2040: взгляд в будущее», сообщили 6 марта в пресс-службе Всемирного фестиваля молодёжи. Обсуждение стало итогом молодёжной конференции «Валдая». Эксперты нового и старшего поколений...
6 марта 2024