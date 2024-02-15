Шесть человек, включая грудного ребёнка, погибли 15 февраля в Белгороде в результате террористической атаки с украинской территории, для которой использовались боеприпасы РЗСО Vampire. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, включая четверых детей.

Евгений Силантьев/ТАСС

Раненым оказана оперативная медицинская помощь. Также в Белгород направлена бригада специалистов из федерального центра.

Евгений Силантьев/ТАСС

Ракетная опасность была объявлена в Белгородском районе вскоре после полудня. Губернатор области Вячеслав Гладков оповестил горожан о тревоге в своём телеграм-канале и напомнил о необходимых мерах предосторожности.

П/с губ-ра Белгородской обл/ТАСС

Евгений Силантьев/ТАСС

Пресс-служба губернатора Белгородской области/ТАСС Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (слева) на месте обстрела со стороны ВСУ

П/с губ-ра Белгородской обл/ТАСС

Украинские боеприпасы попали, в частности, по зданию торгового центра и городскому стадиону. В Белгороде и соседних населённых пунктах были выбиты окна, повреждены фасады зданий, кровли и заборы, а также припаркованные автомобили.

Николай Гынгазов/ТАСС

Евгений Силантьев/ТАСС

Евгений Силантьев/ТАСС

Евгений Силантьев/ТАСС

Очевидцы рассказали, что удар был очень сильным и сопровождался резким звуком. Горожане в беседе с журналистами признавались, что во время атаки трясся потолок.

По предварительным данным, погибли Мами М. (20 лет), Стреляева Е. (68 лет), Проценко Д. (41 год), двое граждан в возрасте 60 и 37 лет (имена не называются) и годовалая девочка Валя.

В числе пострадавших Трубицина Т. (63 года), Копылкова Г. (56 лет), Голуб Ю. (39 лет), Шенцова Н. (63 года), Алексенко А. (27 лет), Кудряшова Т. (66 лет), Чехова О. (37 лет), Антонова Е. (60 лет), Кабанова В. (70 лет), трое несовершеннолетних и еще двое граждан без указания возраста.

Нанесённый 15 февраля удар по Белгороду является очередным терактом со стороны киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заверила, что вопрос об атаке будет вынесен на заседание Совбеза ООН.