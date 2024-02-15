Белгород, 15 февраля, 2024, 16:39 — ИА Регнум. В результате удара ВСУ по Белгороду 15 февраля погибли шесть человек, включая ребёнка. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

Евгений Силантьев/ТАСС

«В результате обстрела украинскими националистами торгового центра в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребёнок», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что среди пострадавших четверо детей. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь. В город направили бригаду специалистов из федеральных центров. По данным властей региона, среди погибших годовалая девочка.

Украинская атака

Вскоре после полудня в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Губернатор региона Вячеслав Гладков тогда напомнил о необходимых мерах предосторожности.

В результате атаки снаряды попали, в частности, в здание торгового центра на улице Плеханова, удар пришёлся также на городской стадион. В областном центре и других населённых пунктах были выявлены различные разрушения: выбиты окна, повреждены кровли и заборы, автомобили и здания повреждены осколками. Сотрудники оперативных служб в считаное время прибыли на места происшествий для оказания помощи пострадавшим.

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Реакция очевидцев

По словам очевидцев, удар был резкий и сильный.

«Сильно жахнуло, прямо сильно. Я думал, перепонки лопнут — такой резкий звук был, по ушам так резануло. Выбежал в коридор, зашёл в квартиру и думаю: самое главное, чтобы стёкла были целы. Ощущения неприятные», — поделился своими впечатлениями пожилой белгородец с РЕН ТВ.

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Удар был настолько сильный, что трясся потолок, сообщила очевидец Лариса.

«Потолок трусился, очень страшно», — сказала она.

Предварительные списки пострадавших и погибших

Согласно источникам Telegram-канала «112», в результате атаки, предварительно, погибли: Мами М. (20 лет), Стреляева Е. (68 лет), Проценко Д. (41 год), двое граждан в возрасте 60 и 37 лет (имена не называются), а также годовалая девочка Валя.

Пострадавшими значатся: Трубицина Т. (63 года), Копылкова Г. (56 лет) Голуб Ю. (39 лет), Шенцова Н. (63 года), Алексенко А. (27 лет) Кудряшова Т. (66 лет), Чехова О. (37 лет), Антонова Е. (60 лет), Кабанова В. (70 лет), трое несовершеннолетних и еще двое граждан, возраст которых не указан.

Били из РЗСО RM-70 Vampire

Как сообщили в Минобороны 15 февраля, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области.

В оборонном ведомстве уточнили, что около 12:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

«Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — пояснили в министерстве.

Реакция на атаку

Член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова отметила, что киевский режим преследует только одну цель, атакуя Белгородскую область, — закошмарить людей. Эти действия Украина согласовала с Западом.

«Она бьёт именно по людям в торговых центрах, по детям у новогодней ёлки, по каткам. Кроме террора, в Белгороде у неё других задач нет», — подчеркнула Ахмедова в Telegram-канале.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким жителей Белгородской области.

«От имени москвичей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким жителей Белгородской области, погибших в результате жестокой и коварной атаки украинских формирований. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал глава российской столицы в Telegram-канале.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, нанесённый ВСУ удар по мирному городу является терактом. Россия вынесет вопрос об этой атаке на заседание Совбеза ООН, добавила она.

«Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребёнка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН», — написала Захарова в Telegram-канале.

Предыдущая атака на Белгород

Предыдущая атака ВСУ на Белгород произошла вечером 30 декабря. Тогда украинские войска атаковали центр Белгорода с помощью ракет «Ольха» с кассетной начинкой и снарядов системы Vampire.

Как заявили в российском Минобороны, средства ПВО перехватили большую часть реактивных снарядов.

В результате теракта пострадал 134 человека, в том числе 18 детей. Из них 25 человека погибли, в том числе четыре ребёнка.

Разрушения после массированной атаки украинской армии выявили в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трёх частных домовладениях, на семи социальных объектах. Специалисты продолжают работы по оценке ущерба.

В ответ на теракт в Белгороде 31 декабря Минобороны России нанесло удар по ВСУ. В ведомстве заявили, что среди прочих военных объектов российские военные поразили филиал Национального центра управления космическими средствами украинской армии в Хмельницкой области.

Россия никогда не будет отвечать подобным образом

Президент РФ Владимир Путин 1 января на встрече с участниками спецоперации в военном госпитале имени Вишневского в Москве, комментируя теракт в Белгороде, в котором погибли 25 человек, заявил, что Россия не будет наносить удары по площадям в украинских городах, а будет атаковать только военные объекты.

«Мы, конечно, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе, я понимаю, у меня всё кипит, но что, нам нужно ударить по мирным? Нет, мы бьём по военным объектам, так и будем делать», — сказал тогда Путин.

Российский лидер отметил, что обстрел Белгорода, безусловно, является террористическим актом, потому что под прикрытием двух ракет «Ольха» ВСУ неизбирательно ударили из систем залпового огня по центру города, где люди гуляли перед Новым годом.

Кроме того, 16 января на встрече с главами муниципальных образований Путин заявил, что ударами по гражданским объектам на территории России Киев хочет показать своим спонсорам, что он якобы в состоянии отвечать на действия России.

Глава государства тогда отметил, что в ударах ВСУ нет никакого военного смысла.

Он подчёркивал, что российская армия наносит высокоточные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса на всю глубину украинской территории.