Москва, 15 февраля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Нанесённый ВСУ 15 февраля удар по Белгороду, в результате которого погибли не менее пяти человек, включая ребёнка, является терактом, Россия вынесет вопрос об этой атаке на заседание Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Спасательные службы у здания, повреждённого в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ

«Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребёнка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

В Белгороде в результате украинской атаки, по предварительным данным, погибли пять человек, среди которых один ребёнок, сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ещё 18 человек, в том числе пятеро детей, получили ранения. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь, сообщил Гладков.

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Снаряды попали, в частности, в здание торгового центра и стадиона в Белгороде. В областном центре и других населённых пунктах были выявлены различные разрушения: выбиты окна, повреждены кровли и заборы, автомобили и здания повреждены осколками. Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествий.

Минобороны РФ ранее сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire.

Член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова отметила, что киевский режим, атакуя Белгородскую область, преследует только одну цель — закошмарить людей. Эти действия власти Украины согласовали с Западом, добавила Ахмедова.