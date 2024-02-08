Москва в снегу. Циклон «Ольга» принёс рекордные осадки
Пришедший в Москву и область циклон «Ольга» принёс рекордные осадки. Столичные коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. За двое суток, по прогнозу синоптиков, сугробы могут вырасти более чем на 25 сантиметров.
Непогода сказалась на транспортной ситуации: пробки в Москве 7 февраля к 18:00 достигли девяти баллов, а в Подмосковье произошли несколько крупных аварий. Так, на трассе М-4 столкнулись 29 автомобилей. К сожалению, не обошлось без трагедии: один человек погиб.
На уборке снега трудятся и техника, и дворники, идёт противогололёдная обработка. Пешеходные зоны, тротуары и подходы к остановкам общественного транспорта стараются чистить в первую очередь.
Столичных автомобилистов попросили воздержаться от поездок на личном транспорте или как минимум быть внимательными на дороге, строго соблюдая скоростной режим и дистанцию. Пешеходам указали на возможные сильные порывы ветра, из-за которых небезопасно укрываться под шаткими конструкциями и деревьями.
Синоптики предупредили о скорости ветра в столице до 15 метров в секунду и образовании на дорогах перемётов.
В отдельных районах Москвы к утру 8 февраля выпало свыше 60% месячной нормы осадков, а прирост свежевыпавшего снега составил 18-23 сантиметра. Поэтому устранение последствий снегопада продолжилось: снова началось сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров. После уборки поверхности — обработка противогололёдными составами. В работе задействованы 150 тысяч человек и 14 тысяч единиц техники.