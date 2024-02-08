Пришедший в Москву и область циклон «Ольга» принёс рекордные осадки. Столичные коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. За двое суток, по прогнозу синоптиков, сугробы могут вырасти более чем на 25 сантиметров.

Сергей Савостьянов/ТАСС

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Максим Блинов/РИА Новости

Непогода сказалась на транспортной ситуации: пробки в Москве 7 февраля к 18:00 достигли девяти баллов, а в Подмосковье произошли несколько крупных аварий. Так, на трассе М-4 столкнулись 29 автомобилей. К сожалению, не обошлось без трагедии: один человек погиб.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На уборке снега трудятся и техника, и дворники, идёт противогололёдная обработка. Пешеходные зоны, тротуары и подходы к остановкам общественного транспорта стараются чистить в первую очередь.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Столичных автомобилистов попросили воздержаться от поездок на личном транспорте или как минимум быть внимательными на дороге, строго соблюдая скоростной режим и дистанцию. Пешеходам указали на возможные сильные порывы ветра, из-за которых небезопасно укрываться под шаткими конструкциями и деревьями.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Синоптики предупредили о скорости ветра в столице до 15 метров в секунду и образовании на дорогах перемётов.

Олег Елков/ТАСС

В отдельных районах Москвы к утру 8 февраля выпало свыше 60% месячной нормы осадков, а прирост свежевыпавшего снега составил 18-23 сантиметра. Поэтому устранение последствий снегопада продолжилось: снова началось сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров. После уборки поверхности — обработка противогололёдными составами. В работе задействованы 150 тысяч человек и 14 тысяч единиц техники.