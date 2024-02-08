Москва, 8 февраля, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Московские коммунальщики продолжили ликвидировать последствия снегопада, который продолжался в городе последние сутки. Свыше 60% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Анна Селина/ИЗВЕСТИЯ

В отдельных районах города прирост свежевыпавшего снега составил 18-23 сантиметра. Осадки продолжались с 7 по 8 февраля. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Продолжается очистка дорог, тротуаров и придомовых территорий. Также ведутся работы по очистке крыш жилых домов.

В работы задействовали 150 тысяч человек и 14 тысяч единиц техники. На помощь бросили дополнительные силы и технику городских инженерных компаний, уточнил Бирюков.

Утром в городе стартовал новый цикл сплошного механизированного прометания проезжей части и тротуаров. После уборки поверхности обработают противогололедными составами.

Основные силы бросили на очистку пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

До конца дня коммунальщики будут очищать от снега и наледи скатные кровли домов и выступающие элементы фасадов зданий. При очистных работах устанавливают ленты и ограждения.

Пешеходам рекомендовали быть внимательнее и не заходить на огороженные участки.

Как передавало ИА Регнум, в среду, 7 февраля, в Москве и Московской области из-за обильного снегопада произошло сразу несколько крупных дорожно-транспортных происшествий.

В районе Ступина на трассе М-4 столкнулись 27 автомобилей. Согласно предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб, ещё как минимум трое пострадали. Позднее ДТП произошло на 45-м километре в сторону Москвы на трассе М-8 «Холмогоры». При столкновении 22 транспортных средства пострадали четыре человека.