Москва, 7 февраля, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Московские коммунальные службы перешли в усиленный режим работы из-за обрушившегося на столицу мощного снегопада. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

7 февраля в столичный региона пришёл циклон «Ольга», который принёс рекордные осадки. Синоптики полагают, что за двое суток сугробы могут высти более чем на 25 см. Непогода уже сказалась на транспортной обстановке. Несколько крупных аварий произошли в Подмосковье. В частности, в сторону Москвы на трассе М-4 столкнулись сразу 29 автомобилей, один человек погиб. В самой столице пробки к 18:00 достигли девяти баллов.

Бирюков подчеркнул, что столичные коммунальщики прикладывают все силы для борьбы с последствиями стихии. Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта.

«Коммунальная техника приступила к очередному циклу работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке. В уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний», — рассказал Бирюков.

При этом власти столицы попросили автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно — быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также с пониманием относиться к работе коммунальных служб.

Пешеъходам также посоветовали быть аккуратнее. Возможные сильные порывы ветра, поэтому украваться под шаткими конструкциями и деревьями может быть небезопансно.