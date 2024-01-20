Пожар вспыхнул в приюте для бездомных животных «Пёс и кот» в Южно-Сахалинске 20 января. По предварительным данным, все собаки и все кошки, кроме одной, остались живы.

МЧС России

«Девочки, мы горим, у нас пожар! Девочки, мы ждём пожарных!» — такие крики слышны на видео, опубликованном в Telegram-канале приюта.

Затем идут кадры с охваченными пламенем вольерами и пожарными, которые рубят клетки, чтобы спасти животных.

МЧС России

МЧС России

Клетки с собаками сразу открыли, часть из них разбежалась, но ни одну собаку не нашли мёртвой. Всех пересчитают и перепишут завтра, сообщили в приюте.

«Коты целы, но мы потеряли рыжика Барона. Они сегодня пережили страшное», — добавили работники.

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Сообщение о пожаре в приюте на улице Железнодорожной поступило в экстренные службы в 16:21 по местному времени (08:21 мск). К моменту прибытия первых расчётов площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, затем увеличилась до 800. Пожару был присвоен повышенный уровень реагирования. Локализовали его в 17:25, а в 18:32 ликвидировали.

«Пожарные спасли 304 собаки и 55 кошек», — заявили в управлении МЧС по Сахалинской области.

МЧС России

МЧС России

Во время пожара к приюту пришли десятки волонтёров. Они принесли одеяла и клетки для спасения собак, а часть животных забрали на передержку.

По словам вице-мэра Южно-Сахалинска Алексея Римши, часть собак перевезут в приют в селе Мицулевка, где есть ангары и животным будет тепло. Некоторых отправят в город Корсаков. Мэрия поможет приютам с оборудованием, питанием и топливом.

МЧС России

МЧС России

Жители Южно-Сахалинска и ближайших городов приехали в приют, чтобы взять животных. Люди разбирали и кошек, и собак.

«Настолько много людей откликнулись, много животных уже разъехалось на передержку», — сказала руководитель приюта Ирина Савицкая.

По её словам, самое главное сейчас — раздать животных для временной передержки, потому что пока в пострадавшем от огня приюте нет ни воды, ни электричества.