17 января в католических странах отмечают день памяти святого Антония, которого прихожане Римской церкви считают покровителем скота и домашних животных.

В этот день в Италии, Испании и странах Латинской Америки по традиции владельцы домашних питомцев (в первую очередь собак и кошек, но и попугаев, и более экзотических любимцев) приносят их в храмы, чтобы получить благословение священников.

ТАСС/EPA/Fernando Alvarado

Или подводят к храму, если речь идёт, например, о домашнем ослике.

Zuma/ТАСС

Zuma/ТАСС

ТАСС/AP Photo/Alvaro Barrientos

ТАСС/EPA/Biel Alino

Падре окропляет кошек, собак и других божьих тварей святой водой. По поверьям, благословение должно уберечь от порчи (понятно, что во времена, когда люди всерьёз относились к поверьям, речь шла, как правило, о домашнем скоте и лошадях).

Zuma/ТАСС

ТАСС/AP Photo/Alvaro Barrientos

Zuma/ТАСС

ТАСС/AP Photo/Manu Fernandez

Церковь, как мы видим, терпимо относится к таким проявлениям народной веры.

Это, пожалуй, единственный случай, когда животные присутствуют при католических священнодействиях.