Выставка кошек и котят «КоШарики Шоу» прошла 13–14 января в торговом центре у метро ВДНХ в Москве.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Кошки персидской породы

Около ста лучших и известных питомников со всей России представили породистых кошек. Посетители получили возможность полюбоваться самыми большими и маленькими кошками в мире, увидеть популярные и редкие породы. Всего на выставке показали порядка 300 котят. С котятами можно было познакомиться поближе.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Мейн-кун

Зрителям показали более 25 пород кошек, включая такие как мейн-кун, шотландская вислоухая, абиссинская, британская, экзотическая, тайская, персидская, скоттиш фолд, корниш рекс и многие другие.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Скоттиш-фолд

Наталья Селиверстова/РИА Новости Абиссинские кошки

Участники выставки могли отдать голос за понравившихся кошку, котёнка или питомник. По итогам зрительского голосования в конце выставки победители получили призы и награды.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Котята породы хайленд-страйт

Котят на выставке также можно было купить. Все животные прошли обязательный ветеринарный контроль.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Помимо этого, пришедшие на выставку увидели эксклюзивные товары для животных, в том числе игрушки, домики и другие аксессуары. Также гости выставки могли получить консультацию эксперта или приобрести литературу о животных.

«КоШарики Шоу» проходит в Москве с 2013 года.