В Германии фермеры возобновили акции протесты против отмены льгот, заблокировав развязки на нескольких федеральных трассах. Они объявили забастовку против запланированного сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо.

ANNA SZILAGYI/EPA/ТАСС

Christian Charisius/dpa/picture-alliance/ТАСС

Так, с раннего утра 8 января фермеры блокируют, в частности, федеральные трассы A4, A13, A14 и A17. Три грузовых автомобиля перекрыли трассу А2 на западе страны.

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Кроме того, более тысячи тракторов и грузовиков проехали по трассе A63 недалеко от Майнца. По данным полиции, общая протяженность колонны составила от 18 до 20 км. Автомагистраль A63 остаётся полностью заблокированной.

Помимо этого, около 5500 тракторов следуют к центру Мюнхена.

Bernd Weißbrod/dpa/picture-alliance/ТАСС

Jörg Carstensen/dpa/picture-alliance/ТАСС

В Берлине также запланировали демонстрации. Там перекрыли для автотранспорта Улицу 17-го июня. Фермеры собираются подъехать на 300 тракторах к Бранденбургским воротам. По данным Berliner Zeitung, перед Бранденбургскими воротами соберутся до 450 тракторов.

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Забастовка фермеров привела к остановке производства на заводе Volkswagen в городе Эмден (Нижняя Саксония). Протестующие перегородили проезды к территории фабрики. В результате чего сотрудники не могут добраться до работы. Протесты повлияли на производство моделей с двигателями внутреннего сгорания. Производство планируют возобновить после рождественских праздников.

Filip Singer/EPA/ТАСС

В Бранденбурге двое бастующих в возрасте 35 и 42 лет получили легкие ранения во время акции протеста. Сообщается, что автомобилист сбил двух человек. По данным полиции, завязалась словесная перепалка. Полицейские проводят расследование.

Около 60 фермеров и 40 перевозчиков заблокировали два въезда на автостраду в Бранденбурге на трассе A10 к северо-западу от Берлина.

Jörg Carstensen/dpa/picture-alliance/ТАСС

Martin Schutt/dpa/picture-alliance/ТАСС

Протесты продлятся до 15 января.

Правительство Германии вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на 2024 год. Некоторые статьи экономии коснулись фермеров, которых собирались лишить скидок на дизельное топливо и налоговых льгот. По подсчётам министерства финансов, мера помогла бы сэкономить для бюджета €480 млн ежегодно. Масштабные протесты прошли 18 декабря у Бранденбургских ворот в Берлине. В результате протестов 4 января кабмин ФРГ решил, что льготы будут отменяться не сразу, а постепенно и не в полном объеме.