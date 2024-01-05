Столкновение пассажирских поездов на острове Ява в Индонезии
На острове Ява в Индонезии столкнулись два пассажирских поезда
На острове Ява в Индонезии столкнулись два пассажирских поезда, в результате происшествия погибли три человека, сообщил 5 января местный телеканал Kompas TV. Инцидент произошёл на участке Чикаленгка — Хаурпугур.
«Жертвами стали три человека — машинист поезда, помощник машиниста и стюард», — рассказали телеканалу в управлении полиции Западной Явы. По другим данным, погибших четверо: скончался также получивший ранения сотрудник железнодорожной службы охраны.
Столкновение произошло рано утром, в 06:03 по местному времени (02:03 мск). Пострадавшие были эвакуированы с места ЧП машинами скорой помощи. По данным индонезийских СМИ, всего пострадали не менее 28 человек.
В двух поездах было 478 пассажиров. Пассажиров доставили на ближайшую станцию, где компания-перевозчик пересадит их на другой транспорт, рассказал журналистам представитель государственной железнодорожной компании Двинанто Будиаджи.
Идёт разбор завалов, для расчистки путей используется тяжёлая техника. На месте ЧП присутствует значительное количество работников спасательных и экстренных служб, они оказывают помощь пострадавшим.
Поезда, которые должны были проследовать по данному перегону, направлены по альтернативному маршруту, сообщил также телеканал. Время задержки в пути из-за объезда составляет от двух до трёх часов.
По предварительным данным, причиной ЧП могли стать нефункционирующие линии связи, которые стали препятствием для коммуникации машинистов поездов. Расследование причин инцидента продолжается.