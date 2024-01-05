На острове Ява в Индонезии столкнулись два пассажирских поезда, в результате происшествия погибли три человека, сообщил 5 января местный телеканал Kompas TV. Инцидент произошёл на участке Чикаленгка — Хаурпугур.

ТАСС/EPA/MAST IRHAM

«Жертвами стали три человека — машинист поезда, помощник машиниста и стюард», — рассказали телеканалу в управлении полиции Западной Явы. По другим данным, погибших четверо: скончался также получивший ранения сотрудник железнодорожной службы охраны.

ТАСС/EPA/MAST IRHAM

ТАСС/EPA/MAST IRHAM

ТАСС/EPA/MAST IRHAM

Столкновение произошло рано утром, в 06:03 по местному времени (02:03 мск). Пострадавшие были эвакуированы с места ЧП машинами скорой помощи. По данным индонезийских СМИ, всего пострадали не менее 28 человек.

ТАСС/EPA/MAST IRHAM

В двух поездах было 478 пассажиров. Пассажиров доставили на ближайшую станцию, где компания-перевозчик пересадит их на другой транспорт, рассказал журналистам представитель государственной железнодорожной компании Двинанто Будиаджи.

ТАСС/EPA/MAST IRHAM

Global Look Press/IMAGO/Khairizal Maris

Global Look Press/IMAGO/Khairizal Maris

Идёт разбор завалов, для расчистки путей используется тяжёлая техника. На месте ЧП присутствует значительное количество работников спасательных и экстренных служб, они оказывают помощь пострадавшим.

Поезда, которые должны были проследовать по данному перегону, направлены по альтернативному маршруту, сообщил также телеканал. Время задержки в пути из-за объезда составляет от двух до трёх часов.

По предварительным данным, причиной ЧП могли стать нефункционирующие линии связи, которые стали препятствием для коммуникации машинистов поездов. Расследование причин инцидента продолжается.