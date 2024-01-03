Самолёт японской авиакомпании Japan Airlines 2 января загорелся во время посадки в токийском аэропорту Ханеда. К месту вскоре прибыли спасатели и пожарные. Всех пассажиров и членов экипажа удалось эвакуировать. Лайнер следовал из северного города Саппоро в Токио, на его борту находились 379 человек.

JIJI PRESS/EPA/ТАСС

JIJI PRESS/EPA/ТАСС

В СМИ сообщили, что возгорание лайнера произошло в результате столкновения с самолётом береговой охраны. Это могло произойти в тот момент посадки, когда второй самолёт был на взлётно-посадочной полосе.

Позже стало известно, что пять членов экипажа транспортного самолёта береговой охраны, который столкнулся с авиалайнером Japan Airlines в токийском аэропорту, погибли. По предварительной информации, пилот воздушного судна DHC-8, которому единственному удалось спастись из горящего самолёта, был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Всего на борту было шесть человек.

JIJI PRESS/EPA/ТАСС

Yue Chenxing/Global Look Press

Экипаж сгоревшего в Токио самолёта имел разрешение на посадку. При этом во время полёта и перед посадкой не зафиксированы какие-либо проблемы с самолётом. Комиссия по безопасности обнаружила бортовой самописец и диктофон самолёта береговой охраны, в котором в результате инцидента погибли члены экипажа.

JIJI PRESS/EPA/ТАСС

JIJI PRESS/EPA/ТАСС

IMAGO/Kento Nara/Global Look Press

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря в международном аэропорту Байкал города Улан-Удэ загорелся двигатель грузового самолёта. В результате самолёт сбросил топливо и успел совершить посадку. Судно выполняло грузовой рейс по маршруту Улан-Удэ — Чжанчжоу. На борту находились пять членов экипажа. В результате экстренной посадки самолёта пострадавших нет.