Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной для 2 января с 1996 года, на ВДНХ минимальная температура составила минус 20,2 градуса. Последний раз подобные сильные морозы были в российской столице в 1996 году — минус 21,3 градуса.

Артем Геодакян/ТАСС

По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода во время январских каникул в Москве будет довольно морозной. Такие холода, отметил метеоролог, продлятся как минимум до 5 января.

Артем Геодакян/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС

Ночью 3 и 4 января прогнозируется до −25…−27 градусов, по области — до −30. Дневная температура не превысит −20. Осадков не ожидается, ветер северной четверти, на дорогах гололедица. Среднесуточная температура составит −22, при норме −6.

Артем Геодакян/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС

В связи с сильными морозами синоптики объявили в российской столице и Московской области оранжевый уровень погодной опасности. Кроме того, в столичном регионе действует жёлтый уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы на дорогах и тротуарах. Период предупреждения — до 08:00 3 января.

Артем Геодакян/ТАСС

Вместе с тем во второй половине декабря 2023 года синоптики зафиксировали в Москве аномально тёплую для данного месяца температуру. Так, термометры в столице показывали плюс 2–4 градуса, что на 6–8 градусов выше положенной климатической нормы. Декабрь прошлого года в Москве и столичном регионе стал одним из самых «мокрых» в истории наблюдений с 1879 года.