Москва, 28 декабря, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Погода во время январских каникул в Москве будет довольно морозной, температура воздуха опустится до минус 25 градусов. При этом в новогоднюю ночь следует ждать 15-градусные морозы. Об этом журналистам рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«2 января — усиление морозов, минус 12-17 градусов. 3 января — минус 16-21 градус днём, ночью минус 20-25», — пояснил метеоролог.

Такие холода, по словам Вильфанда, продлятся, как минимум, до 5 января.

Говоря о последнем дне 2023 года, он сообщил, что в дневное время погода будет ещё довольно тёплой — от нуля до минус пяти градусов, в течение дня 31 декабря начнётся понижение температуры, столбик термометра опустится на 10 градусов. Ночью ожидается 15-градусный мороз, а также снег и сильная гололедица.

Как сообщало 27 декабря ИА Регнум, Вильфанд отмечал, что в некоторых российских регионах до конца года следует ждать аномально сильные морозы.

Так, в уходящем году в Архангельской, Мурманской и Вологодской областях ожидается до 25 градусов ниже нуля. В Якутии температура опустится до 51 градуса мороза, на Чукотке — до 48 градусов, в Магаданской области — до 47 градусов, в Хабаровском крае — до 44 градусов, в Амурской области — до 41 градуса, на Камчатке — до 36 градусов, на Сахалине — до 27 градусов.