Французский дом моды Balenciaga внёс звезду российской эстрады Филиппа Киркорова в чёрный список по политическим мотивам.

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«Моему стилисту звонят из Монако. Девочка дрожащим голосом говорит: «Из‑за того, что господин Киркоров остался в России, поддерживает президента Путина, мы не можем больше продавать ему одежду», — рассказал Киркоров в недавнем интервью изданию «Афиша Daily».

Ранее певец, хотя и не был официальным «лицом» бренда, не раз появлялся в нарядах от Balenciaga.

По словам Киркорова, после звонка «девочки из Монако» он решил проверить озвученное и попытался сделать покупку в магазине бренда в Дубае.

Кадр из видео

Не получилось — касса выдала «красный флажок». Затем он сделал вторую попытку: попросил друга из США закупиться в бутике Balenciaga на его имя, но снова безуспешно. По информации певца, из французского офиса во все магазины бренда было разослано письмо с запретом продавать вещи российскому исполнителю в связи с его политической позицией.

Лично Киркоров полагает, что произошедшее отражает позицию креативного директора Balenciaga Демны Гвасалия, и оценивает ситуацию скептически: «Напугали голой ж…й. Ну не будете, другие найдутся».

Кадр из видео

Грузинский дизайнер родом из Сухуми, Демна Гвасалия, ранее работавший с Luis Vuitton и собственным французским брендом Vetements, занимает важный пост в Balenciaga с 2015 года.

Адвокат Александр Добровинский намерен судиться от имени Киркорова с домом моды — иск уже составлен. Он уже сравнил этот скандал с инцидентом, произошедшим в Берлине тридцатых годов, после прихода к власти нацистов, когда похожему на еврея человеку отказали в продаже книги. «Думаю, у нас есть все шансы доказать, что Европа либо объединение нацистов, либо получить от нее извинения», — заявил адвокат. Когда может состояться заседание, он не уточнил.

Кадр из видео BALENCIAGA показала новую коллекцию 23 мая 2022

Кадр из видео BALENCIAGA Коллекция весна-лето 2024. Spring Summer 2024

Кадр из видео Коллекция Balenciaga Summer 23

Кадр из видео Коллекция Balenciaga Winter 23

«Мы будем бороться с Balenciaga? Обалдеть», — не сдержал эмоций Филипп Киркоров.

Бренд Balenciaga давно приобрёл скандальную славу источника не совсем понятных даже ценителям моды стилистических экспериментов. Критики ещё в 2016 году, сразу после прихода в дом моды Демны Гвасалии, обратили внимание на «смещение красоты в пользу уродства» в дизайнерских решениях.

Социальные сети Анна Винтур в юбке-полотенце Balenciaga

Социальные сети Юбка-полотенце Balenciaga

В 2017 году модный дом выставил себя на посмешище, представив новую коллекцию аксессуаров: особое внимание оказалось приковано к синей мужской сумке «всего» за 2150 долларов США, выглядевшей как копия знаменитого пакета Frakta для покупок в магазинах IKEA, продававшегося по 99 центов. «Тренд» продолжился в 2020-м: Balenciaga представила пятипалые полусапожки на гибкой подошве, ставшие вкладом дома моды в производство ugly shoes («уродливой обуви»).

А в ноябре 2022 года Balenciaga смогла «превзойти» саму себя. На фотографиях её рекламной кампании, посвящённой новой подарочной коллекции, были запечатлены дети дошкольного возраста в окружении атрибутов БДСМ-тематики, включая кружевные стринги, кожаные портупеи с шипами и металлические цепи. Даже поклонники бренда стали обвинять неутомимого креативного директора компании в пропаганде педофилии.

Неизвестно, чем закончится судебное разбирательство российского поп-певца, но известно точно, что на недавней скандальной вечеринке в одном из московских клубов, на которой также засветились другие эстрадные знаменитости страны, он предстал без аксессуаров Balenciaga.