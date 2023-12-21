* — движение признано экстремистским и запрещено в РФ

Москва, 21 декабря, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Блогера Настю Ивлееву нужно проверить на пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) из-за вечеринки без одежды, сообщил 21 декабря ИА Регнум глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Настя Ивлеева

В частности, Бородин уточнил, что на пропаганду ЛГБТ будут проверены несколько моментов со скандальной вечеринки, таких как поцелуй двух мужчин на танцполе, который они снимали на видео, проекция из обнажённых женщин-звёзд на потолке, которые лежат рядом друг с другом, фотосессия в постели с Ивлеевой и другие моменты.

Кроме того, правозащитники потребовали закрыть клуб «Мутабор», где прошло мероприятие.

Накануне, 20 декабря, в Москве прошла закрытая «голая» вечеринка блогера Насти Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали звёзды отечественного шоу-бизнеса, такие как Джиган, Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Ольга Орлова и другие.

Сама виновница торжества показала нижнее декольте, надев на чёрные стринги изумруд и бриллианты ценой 23 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, это не первая эпатажная выходка Ивлеевой. Так, в августе во время эфира блогер предложила журналистке Алёне Жигаловой позволить «покопаться» в её телефоне либо съесть приготовленного грызуна, журналистка выбрала второй вариант и съела свинку.

Позднее Ивлеева извинилась перед зрителями за этот эпизод своего шоу. Она признала, что произошедшее является неэтичным и «вышло за грань».