Дальний удар. Как ВСУ обстреляли мирный российский Мариуполь
Около полуночи 15 декабря украинская армия выпустила в сторону Мариуполя в Донецкой Народной Республике три дальнобойные ракеты. Как сообщили в республиканских оперативных службах, предварительно ВСУ произвели обстрел города ракетами Storm Shadow.
Украинские военные ударили по гражданской инфраструктуре Мариуполя, по местам, никак не связанным с российскими военными подразделениями.
Разрушение получила котельная строительной организации, которая занимается восстановлением жилых домов.
На месте обстрела специалисты обнаружили части реактивного снаряда от системы залпового огня, которые после этого направили на специальную экспертизу.
В строительной организации заявили, что в результате попадания снаряда ВСУ никто не пострадал, но взрыв сразу же вызвал возгорание. Работники после случившегося начали восстановление повреждённого здания.
16 декабря, ВСУ также обстреляли Донецк, в результате чего пострадали мирные жители Куйбышевского и Будённовского районов. Пострадавший мужчина 1960 года рождения получил тяжёлое ранение.
Повреждения также получили два жилых дома и два гражданских объекта. ВСУ провели восемь обстрелов из РСЗО и артиллерии.