Около полуночи 15 декабря украинская армия выпустила в сторону Мариуполя в Донецкой Народной Республике три дальнобойные ракеты. Как сообщили в республиканских оперативных службах, предварительно ВСУ произвели обстрел города ракетами Storm Shadow.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Украинские военные ударили по гражданской инфраструктуре Мариуполя, по местам, никак не связанным с российскими военными подразделениями.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Разрушение получила котельная строительной организации, которая занимается восстановлением жилых домов.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

На месте обстрела специалисты обнаружили части реактивного снаряда от системы залпового огня, которые после этого направили на специальную экспертизу.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В строительной организации заявили, что в результате попадания снаряда ВСУ никто не пострадал, но взрыв сразу же вызвал возгорание. Работники после случившегося начали восстановление повреждённого здания.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

16 декабря, ВСУ также обстреляли Донецк, в результате чего пострадали мирные жители Куйбышевского и Будённовского районов. Пострадавший мужчина 1960 года рождения получил тяжёлое ранение.

Повреждения также получили два жилых дома и два гражданских объекта. ВСУ провели восемь обстрелов из РСЗО и артиллерии.