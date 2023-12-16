Донецк, 16 декабря, 2023, 13:45 — ИА Регнум. В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей, сообщил 16 декабря Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА Регнум

«Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 15 декабря составило пять человек», — сообщили в СЦКК.

В ночь на 16 декабря в СЦКК сообщили о ранении трёх мирных жителей Донецка. Ранения люди получили в Куйбышевском и Будённовском районах. Один из пострадавших, мужчина 1960 года рождения, получил тяжёлое ранение.

В СЦКК отметили, что в результате обстрела получили повреждения два дома в Куйбышевском районе и два объекта гражданской инфраструктуры. ВСУ атаковали Донецк, совершив восемь обстрелов из РСЗО и артиллерии калибра 155 мм.

Утром СЦКК сообщил о поступившей дополнительной информации, согласно которой в Киевском районе Донецка ранения получили мужчины 1984 и 1994 года рождения.

Как сообщало ИА Регнум, глава Донецка Алексей Кулемзин 13 декабря заявил о гибели мирного жителя в Куйбышевском районе в результате обстрела ВСУ. Кроме того, несколько человек получили ранения в Петровском и Кировском районах.

Мэр уточнил, что ВСУ сбросили с беспилотников взрывоопасные предметы. Повреждения получили боксы, автомобили и автобусы на станции техосмотра.