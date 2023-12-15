Москва, 15 декабря, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Самый сильный за последние 57 лет снегопад принёс в Москву циклон «Ваня» (Vanja). Об этом 15 декабря рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад в Москве

Циклон принёс в Москву тёплый атмосферный фронт, в связи с чем уже вечером 14 декабря в городе наблюдалось заметное ухудшение погоды. В период с 21:00 мск 14 декабря до 09:00 мск 15 декабря в городе ожидается выпадение до 17,4 мм осадков, или около 30% от месячной нормы.

«Вероятен повтор суточного рекорда осадков 57-летней давности, принадлежащий 1966 году, когда в осадкомеры попало 17,3 миллиметра», — отметил специалист.

Видимость ночью снизится до 200–700 метров, что вызовет всплеск числа ДТП на дорогах и проблемы с авиасообщением. До 12:00 15 декабря в Москве ожидается сильный снег, усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 м/с, местами метель и снежные заносы.

Высота сугробов в городе варьируется от 31 до 40 см, что в 2–2,5 раза больше климатической нормы, характерной для декабря. Как уточнил Тишковец местами по городу высота снежного покрова достигнет рекордных показателей. Ожидается, что на метеостанции МГУ сугробы вырастут до 50–55 сантиметров и будет побит рекорд более чем вековой давности — в 1919 году высота сугробов находилась на уровне 32 сантиметра.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, Москву 12 декабря накроет метель, которая продлится три дня. Температура воздуха в Москве, по прогнозу, будет около минус 4–7 градусов, ночью она опустится до минус 6–10 градусов.