13 декабря поступили сообщения о новых обстрелах Донецка с позиций Вооружённых сил Украины. На этот раз удар пришёлся по автобазе на улице Церетели на западной окраине города.

«На территории базы автобусного перевозчика погиб водитель», — сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Данные погибшего уточняются, добавил глава города. Ранее сообщалось, что при обстреле в том же Куйбышевском районе был убит мужчина 1951 года рождения.

Валентин Спринчак/ТАСС

После атаки ВСУ на станции техобслуживания разбиты боксы, повреждено несколько автобусов.

Обстрел велся из артиллерийского орудия калибра 155 мм, сообщили в представительстве ДНР в в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Валентин Спринчак/ТАСС

Валентин Спринчак/ТАСС

Валентин Спринчак/ТАСС

В тот же день стало известно, что в Кировском районе (юго-запад Донецка) один человек был ранен в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника, передаёт ТАСС. Ранее мэр Кулемзин сообщил о двух раненых при аналогичных обстоятельствах в соседнем, Петровском районе города.

Валентин Спринчак/ТАСС

Во всех случаях речь идёт о юго-западных или западных окраинах столицы ДНР, которые находятся ближе к линии фронта.

Валентин Спринчак/ТАСС

Валентин Спринчак/ТАСС

Валентин Спринчак/ТАСС

Вместе с тем 13 декабря поступали сообщения о заметном продвижении российских войск в Марьинке — городе к юго-западу от Донецка, где на протяжении последних лет стояла группировка ВСУ и откуда велись непрекращающиеся обстрелы города.

В течение дня поступали сообщения о полном освобождении Марьинки нашими войсками. Но как пояснил источник ИА Регнум в 1-м Донецком армейском корпусе ВС России, речь пока идёт о серьёзном продвижении, но не о взятии города под контроль.

«Данные нашей разведки свидетельствуют о переброске войск противника с артемовского направления под Донецк. Пока известно о переброске военнослужащих численностью до роты», — в свою очередь сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.