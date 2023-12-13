Киев, 13 декабря, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России полностью освободили населённый пункт Марьинка в ДНР. Об этом 13 декабря сообщил аэроразведчик 72-й отдельно механической бриагды ВСУ Николай Ворошнов в соцсетях.

Станислав Красильников /РИА Новости RIA 8560853.MR.900

«Марьинка пала. До Курахово — менее 14 километров по прямой дороге. Поля, посадки, хутор и небольшая деревня», — написал он.

По мнению украинского бойца, после Авдеевки российские военные бросят все силы на прорыв в направлении Курахово-Угледара и сформируют там следующий наступательный кулак.

«Скоро нас ждёт «крепость Курахово», — добавил Ворошнов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 13 декабря лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News, что российские военные в 2023 году якобы не освободили ни одного находящегося под контролем Киева населённого пункта. Позднее в этот же день глава киевских властей выступил с таким же утверждением на пресс-конференции в Осло.

Заявления Зеленского не соответствует действительности, потому что в феврале Вооружённые силы России освободили город Соледар в ДНР, а в мае — Артёмовск, что признали и киевские власти.

В августе и сентябре Минобороны сообщало о продвижении российских войск на купянском направлении. А 29 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России освободила населённый пункт Артёмовское в ДНР.