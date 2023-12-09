Президент России Владимир Путин накануне Дня Героев Отечества вручил в Кремле награды российским воинам и поздравил россиян с праздником. Российский лидер подчеркнул, что военнослужащие ВС РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса полностью развеяли миф о неуязвимости западной военной техники.

Михаил Климентьев/ТАСС Церемония вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле

Сергей Гунеев/РИА Новости Церемония вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле

Путин отметил, что долг страны — знать и чтить героев, делать всё, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего.

Президент встретился в бойцами и вручил госнаграды 15 военнослужащим. Торжественная церемония по случаю Дня Героев Отечества прошла Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Валерий Шарифулин/ТАСС Церемония вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле

Валерий Шарифулин/ТАСС

Медали «Золотая Звезда» получили старший сержант Максим Девятов, младший сержант Дмитрий Ерёмин, рядовой Александр Корнилов, старший лейтенант Илья Споняков, младший сержант Николай Харченкои и сержант Юрий Мизерный, который передал Путину послание от бойцов с поля боя.

«Просили передать, уважаемый Владимир Владимирович, чтобы вы оставались с нами. Потому что вместе мы — сила, и с вами мы победим. Вы — наш президент», — сказал Герой России Юрий Мизерный, комментируя озвученное президентом решение баллотироваться на новый срок.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и сержант Юрий Мизерный

Валерий Шарифулин/РИА Новости

Спросил Путина о том, собирается ли он всё же выдвигать свою кандидатуру на выборах 2024 года Артём Жога, герой ДНР, кавалер Ордена Мужества, отец Героя России Владимира Жоги. Он попросил президента от лица граждан принять участие в выборах.

«Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», — сказал Владимир Путин.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Артём Жога (слева) беседует с Владимиром Путиным

Звезды Героев получили из рук президента также старший сержант Александр Михайлов, подполковник Дашибал Мункожаргалов, сержант Ильяс Мухамедеев, капитан Михаил Полушкин, старший сержант Максим Поташев, старший лейтенант Илья Споняков, младший сержант Николай Харченко, подполковник Султан Хашегульгов, полковник Андрей Шелест, майор Ярослав Якубов и старший лейтенант Эдуард Казымов.

Последний в своей речи отметил, что российские военные верят в свою победу, никуда не будут отступать и намерены стоять до конца.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Старший лейтенант Эдуард Казымов на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Кремле

Всего на мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских, которые проявили особое мужество и героизм.

День Героев Отечества празднуется в России 9 декабря. В эту памятную дату чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена ко Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 по 1917 год в Российской империи.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и мать погибшего Героя России Андрея Ковтуна Мария Костюк

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин фотографируется с участниками церемонии вручения медалей «Золотая Звезда»

Традицию возобновили уже в Российской Федерации в 2013 году. С тех пор президент ежегодно проводит в Кремле торжественные приёмы по случаю этой даты. Исключением стал период пандемии. Тогда Путин поздравил и обратился к Героям по видеосвязи.

Георгиевский зал — самое большое помещение Большого Кремлевского дворца. Этот зал — один из анфилады парадных залов, он получил название по ордену в честь Святого Георгия Победоносца.