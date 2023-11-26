В нескольких городах Германии прошла масштабная акция протеста — митинг профсоюзов. Поводом для возмущения послужило повышение стоимости электричества на энергоёмких производствах, а также общее ухудшение ситуации в немецкой экономике.

Soeren Stache/Global look press

Акция получилась многочисленной. Только на улицы Берлина вышли, по разным оценкам, от 10 тыс. до 20 тыс. человек.

Soeren Stache/Global look press

Soeren Stache/Global look press

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт обвинила правительство в двойных стандартах и заявила, что жители Украины нуждаются не в оружии, а в мире, поэтому планы увеличить расходы на помощь киевскому режиму являются абсурдными. Она напомнила, что в ФРГ по-прежнему не решаются многие социальные проблемы — стареет инфраструктура, не хватает работников образования, а медицинские учреждения закрываются.

Soeren Stache/Global look press

Fabian Strauch/Global look press

Fabian Strauch/Global look press

Выступая на одном из мероприятий, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил о серьёзном государственном кризисе в Германии. По его словам, правящая коалиция Германии не имеет «ни плана, ни головы», и правительство изжило себя.

Fabian Strauch/Global look press

Fabian Strauch/Global look press

Немецкий политолог Владимир Сергиенко в разговоре с корреспондентом ИА Регнум заявил, что Олаф Шольц не справляется с кризисом в Германии, он сосредоточен на борьбе за выживание на посту канцлера.

Fabian Strauch/Global look press

«И то давление, которое сейчас оказывается на канцлера со всех сторон, указывает на то, что Шольц сейчас будет любым способом тянуть время до Рождества», — сказал Сергиенко.

Ранее правая партия «Альтернатива для Германии» призвала к отставке правительства ФРГ и проведению досрочных выборов.