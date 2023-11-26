В Германии прошёл митинг против роста цен на электричество
В нескольких городах Германии прошла масштабная акция протеста — митинг профсоюзов. Поводом для возмущения послужило повышение стоимости электричества на энергоёмких производствах, а также общее ухудшение ситуации в немецкой экономике.
Акция получилась многочисленной. Только на улицы Берлина вышли, по разным оценкам, от 10 тыс. до 20 тыс. человек.
Депутат бундестага Сара Вагенкнехт обвинила правительство в двойных стандартах и заявила, что жители Украины нуждаются не в оружии, а в мире, поэтому планы увеличить расходы на помощь киевскому режиму являются абсурдными. Она напомнила, что в ФРГ по-прежнему не решаются многие социальные проблемы — стареет инфраструктура, не хватает работников образования, а медицинские учреждения закрываются.
Выступая на одном из мероприятий, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил о серьёзном государственном кризисе в Германии. По его словам, правящая коалиция Германии не имеет «ни плана, ни головы», и правительство изжило себя.
Немецкий политолог Владимир Сергиенко в разговоре с корреспондентом ИА Регнум заявил, что Олаф Шольц не справляется с кризисом в Германии, он сосредоточен на борьбе за выживание на посту канцлера.
«И то давление, которое сейчас оказывается на канцлера со всех сторон, указывает на то, что Шольц сейчас будет любым способом тянуть время до Рождества», — сказал Сергиенко.
Ранее правая партия «Альтернатива для Германии» призвала к отставке правительства ФРГ и проведению досрочных выборов.