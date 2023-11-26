Берлин, 26 ноября, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Политический и экономический кризис в Германии может привести к затянутым забастовкам и даже правительственному бойкоту в то время, как немецкий канцлер Олаф Шольц будет вести борьбу за собственное выживание на данном посту. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился немецкий политолог Владимир Сергиенко.

Иван Шилов ИА Регнум Олаф Шольц

Ранее о серьёзном государственном кризисе в Германии заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. По его словам, правящая коалиция Германии не имеет «ни плана, ни головы», и правительство изжило себя.

Политолог Сергиенко отметил, что после решения конституционного суда о несправедливости распределения бюджета, в том числе средств, оставшихся после борьбы с пандемией коронавируса, кризис правительства Германии стал настолько откровенным и явным, что в Берлине без стеснения заговорили о смене руководства страны. На это в частности повлияли следующие факторы — непопулярность партии «Зелёных», ошибки в политике, постоянное и бездумное финансирование украинских запросов. К тому же, как отметил Сергиенко, из страны ушло огромное количество предприятий из-за отъезда высококлассных специалистов, что стало трагедия для экономики Германии.

«И прагматичная аналитика говорит о том, что Шольц не справляется с кризисом. У него идёт борьба за выживание И то давление, которое сейчас оказывается на канцлера со всех сторон, указывает на то, что Шольц сейчас будет любым способом тянуть время до Рождества. И уже после Нового года он будет пробовать предпринимать какие-то антикризисные меры. Я вижу кризис в виде затянувшихся забастовок и возможен даже парламентский бойкот», — поделился мнением Сергиенко.

Он также обратил внимание на любопытные моменты. Так, например, в ряде немецких СМИ появились сообщения, что Шольц начал проводить тайные консультации и что он планирует менять своих партнёров. Политолог пояснил, что речь идёт о возможной смене политических ориентиров — с партии «Зелёных», рейтинг которой в последнее время упал до критических показателей, на ХСД и ХСС. Но премьер Баварии Зёдер — представитель Христианско-социального союза — высказался о канцлере достаточно критично.

«Это значит, что Бавария в лице Зёдера очень изящно сказала Шольцу, что даже если он распустит правительство, он не в состоянии (дальше управлять — прим. ред.). ХСС не устраивает роль второй скрипки, они хотят всего. Может ли это привести к перевыборам и расформированию правительства? Время покажет», — отметил немецкий политолог.

В свою очередь политический аналитик Александр Сосновский выразил уверенность, что даже если бы вдруг значительную часть правительства занял союз партий ХСС и ХСД, то ситуация кардинальным образом бы не изменилась.

«Потому что принципы ведения политики или экономики останутся теми же самыми. Для того, чтобы что-то изменить требуются кардинальные перемены не только на уровне Германии. Это понимают все элиты», — указал Сосновский.

При этом, по его мнению, правительство Шольца, как и сам канцлер, любыми путями будут стараться сохранить свои позиции. Тем более что в случае перевыборов социал-демократическая партия Германии — правящая фракция — не сможет набрать достаточное количество голосов и встать даже на один уровень с партией «Зелёных».

«Поэтому они будут держаться и тянуть на различные реформы. В первую очередь они будут отказываться от трат средств на такие проекты, как Украина. Это будет касаться также большей самостоятельности в рамках Евросоюза. Возможно, даже будут готовиться какие-то планы на случай разрушения Евросоюза», — поделился Сосновский.

По его мнению, даже если сегодня это может звучать невероятно, то стоит вспомнить 1989 год, когда буквально за несколько дней произошло объединение Германии. Политолог отметил, что многие в Германии допускают серьёзные перемены в ближайшее время. И премьер Баварии Зёдер иносказательно подтвердил эту версию, заключил Сосновский.

Как сообщало ИА Регнум, ранее правая партия «Альтернатива для Германии» призвала к отставке правительства ФРГ и проведению досрочных выборов на фоне публикации результатов опроса, согласно которому две трети немцев считают, что канцлер Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом. Компетентным его рассматривают лишь 24% респондентов.

Правящая коалиция в Германии продолжила терять поддержку населения, показал опрос института Insa. Только 35% респондентов выразили готовность отдать голос за входящие в правящую коалицию партии — Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), партию «Зелёных» и Свободную демократическую партию (СвДП). Уровень поддержки партии «Альтернатива для Германии» составил 21%.