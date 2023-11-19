Этап Гран-при «Формулы-1» в Лас-Вегасе состоялся на новой уличной трассе впервые за 40 лет. 21-й этап чемпионата мира сезона 2023 завершился победой нидерландского пилота команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency Макс Ферстаппен

Заезд начался с его битвы с монегаском из команды «Феррари» Шарлем Леклером — в первом же повороте они яростно боролись за место, что в итоге стоило Ферстаппену 5-секундного штрафа.

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency

Global Look Press/Keystone Press Agency/Shaun Brooks

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency Макс Ферстаппен

А завершился заезд битвой между Шарлем и Серхио Пересом из «Ред Булл» за второе место — на финише их разделила пара десятых секунды. В итоге вторым стал Леклер, а Перес замкнул тройку лучших.

Global Look Press/Hasan Bratic

Global Look Press/Hoch Zwei/Imago/Keystone Press Agency

Global Look Press/Hoch Zwei/Keystone Press Agency

Так «Ред Булл» одержал 20-ю победу в нынешнем сезоне, побив рекорд «Формулы-1», принадлежавший команде «Мерседес», которая в 2016 году становилась победителем Гран-при 19 раз.

Global Look Press/IMAGO/ANTONIN VINCENT Эстебан Окон

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, Серхио Перес

Global Look Press/Hasan Bratic

Global Look Press/Hoch Zwei/Keystone Press Agency

Global Look Press/Stefano Facchin/AvensImages/IPA

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency

Гонка ознаменовалась также потерей управления британским пилотом «Макларена» Ландо Норрисом, в результате чего он врезался в барьер. Норрис сразу же сообщил, что с ним всё в порядке, но его всё же направили в больницу на обследование.

Global Look Press/Hoch Zwei/Keystone Press Agency

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency Шарль Леклер

Ферстаппен выиграл Гран-при в 18-й раз в сезоне и в 53-й раз победил на этапах «Формулы-1». Гонщик сравнялся с германским пилотом Себастьяном Феттелем, и теперь они делят третье место по этому показателю, уступая легендарным Михаэлю Шумахеру (91) и Льюису Хэмилтону (103).

В общем зачёте нидерландца — 549 очков. Вторым стал его партнёр Перес (273 очка), а третьим — как раз Хэмилтон (232). В Кубке конструкторов досрочную победу себе обеспечил «Ред Булл» (822), за ним следуют «Мерседес» (392) и «Феррари» (388). Сезон завершится в период с 24 по 26 ноября в Абу-Даби.