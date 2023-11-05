Международную выставку-форум «Россия» в первый день работы посетили более 190 тысяч человек. Выставка открылась в День народного единства, 4 ноября, на ВДНХ. На ней представили более 130 экспозиций, а также открыли 13 экскурсионных маршрутов. Организаторы отметили, что посещаемость выставки-форума в этом году побила рекорд.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

В первый день выставки прошёл масштабный флешмоб, участники которого станцевали сразу на десяти площадках ВДНХ. Старт праздника дали в 10:00 перед входом на ВДНХ у «Живой карты России». Посетители смогли попробовать блюда кухонь народов России на гастрономическом фестивале «Россия — территория вкуса».

Вечером на площадке выставки-форума состоялось электронное и симфоническое музыкальное шоу «Портал в будущее». На открытии выступил российский певец Shaman (Ярослав Дронов), а также Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх, Никола Мельников.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Владимир Гердо/ТАСС

Михаил Терещенко/ТАСС

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Гости праздника на здании главной арки входа ВДНХ увидели настоящее футуристическое шоу о развитии России и её будущем.

Совершить путешествие во времени гости смогли благодаря галерее «Достижения России».

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Михаил Терещенко/ТАСС

Михаил Терещенко/ТАСС

Все желающие смогли посетить марафон «Знание», на котором можно лично пообщаться с самыми выдающимися спикерами России и мира, среди которых звёзды, спортсмены, учёные, первые лица крупнейших компаний и политики. На марафоне в день открытия выступили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Александр Рюмин/ТАСС

Александр Рюмин/ТАСС

Михаил Терещенко/ТАСС

Сергей Фадеичев/ТАСС

Сергей Фадеичев/ТАСС

Михаил Терещенко/ТАСС

Всего на выставке «Россия» гости смогут увидеть достижения 89 российских регионов в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Выставка-форум продлится до 12 апреля 2024 года. Вход бесплатный. На весь период её проведения запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы.